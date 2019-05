Stormchaser Wilfred zag 'meest indrukwekkende onweersbui ooit'

Wilfred Janssen uit Heteren zag deze week een van de indrukwekkendste onweersbuien die hij ooit gezien. Zelfs doorgewinterde 'stormchasers' hebben het nog nooit zo meegemaakt, vertelt hij. Nee, natuurlijk was die bui niet in Heteren. Wilfred gaat in Amerika tornado's achterna.

Als liefhebber van het weer is Janssen deze week in een stadje vlakbij Kansas op zoek naar tornado's. Dat doet hij overigens niet alleen, maar met meerdere meteorologen en meteo-studenten. 'We zijn naar de VS getrokken om de zwaarst mogelijke onweersbuien op deze planeet te zien en hopelijk ook tornado's', zo vertelt hij bij Radio Gelderland.

Luister hier naar het gesprek van Frank van Dijk met Wilfred Janssen:

En dat is aardig gelukt, vertelt de man uit Heteren. 'Ik heb elke dag al zware onweersbuien gezien. Maar eergisteren (maandag, red.) de meest indrukwekkende bui. Die bui veroorzaakte ook meerdere tornado's en was dusdanig fotogeniek dat dit de meest indrukwekkende onweersbui is die we ooit hebben gezien. Dat zeggen zelfs de meest doorgewinterde stormchasers.'

Een foto van de bewuste bui.



Foto: Wilfred Janssen

'Meest extreme wat je mee kan maken'

Janssen blijft nog tot aankomende vrijdag om de extreme weersomstandigheden van dichtbij te bekijken. Maar wat vindt hij daar zo mooi aan? 'Nou, als weerliefhebber vind je de extreme dingen in het weer prachtig. Een onweersbui is het meest extreme dat je mee kan maken. En nu zien we alles met het blote oog, dat maakt het spectaculair.'

Foto: Wilfred Janssen