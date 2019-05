Kritiek op aanmelding wietproef Nijmegen: 'Ik steek mijn kop in een strop'

door Sven Strijbosch

'Wie niet meedoet raakt zijn of haar vergunning kwijt', stelde Bruls eerder tegenover Omroep Gelderland. Dat is direct een pijnpunt. 'Coffeeshophouders worden gedwongen om mee te doen en gedwongen om het hele assortiment aan te passen', vertelt Bergman. Hij pleit voor een geleidelijke transitie.

Nijmeegse coffeeshophouders onderschrijven dat in een gezamenlijke brief. 'Aan de ene kant biedt deelname aan het experiment de mogelijkheid om afscheid te nemen van illegale leveranciers. Maar aan de andere kant rijst de vraag of coffeeshophouders het zich kunnen permitteren om hun oude schoenen weg te werpen, terwijl ze die over een tijdje misschien weer hard nodig hebben.' Het experiment duurt immers vier jaar.

Waar Nijmeegse coffeeshops nu tal van soorten wiet en hasj aanbieden, zullen dat tijdens de proef maar een beperkt aantal soorten zijn. De ondernemers worden verplicht in te kopen bij een beperkt aantal leveranciers. 'Het risico ligt daardoor op de loer dat de klant zal uitwijken naar het illegale circuit waar het aanbod als vanouds gevarieerd zal zijn', stellen de ondernemers.

Geen overleg met coffeeshophouders

De burgemeester van Nijmegen interesseert het niet zoveel. Echt overleg met de coffeeshophouders is er dan ook niet geweest. 'Het interesseert mij niet wat coffeeshophouders ervan vinden. Ik zit hier niet om de businesscase van coffeeshophouder groter te maken', zegt hij. Het steekt. De branche verwijt de burgemeester vooral over de coffeeshophouders te praten, maar niet met ze.

Burgemeester Hubert Bruls



'Gesloten coffeeshopketen'

De bedoeling van het experiment is coffeeshops cannabis te leveren in een 'gesloten coffeeshopketen'. Hierdoor is er controle op de kwaliteit van de geleverde cannabis. Uit het experiment moet blijken wat de effecten zijn op de openbare orde, volksgezondheid en criminaliteit. Nu mogen coffeeshops de wiet en hasj legaal verkopen, maar kopen ze illegaal in. Dat wordt gedoogd.

Of Nijmegen ook daadwerkelijk mee gaat doen aan de proef moet nog blijken. De aanmelding is er, maar er wordt uiteindelijk een selectie gemaakt van tien steden. Ook de Nijmeegse gemeenteraad moet nog instemmen. Bij groen licht zal de proef hoogstwaarschijnlijk pas medio volgend jaar gaan lopen.

Buiten Nijmegen staan lang niet alle gemeentebesturen te springen. Verschillende grote steden in de Randstad haakten eerder al af. Ook het Gelderse Apeldoorn gaf eerder aan niet mee te willen doen.

Angst voor claims

Alle coffeeshops moeten meedoen als de proef er komt. Coffeeshops die dat niet willen raken de vergunning kwijt, maar kunnen bij de rechter wel een schadevergoeding afdwingen. 'Die kosten zijn voor de gemeente, het ministerie betaalt hier niet aan mee', zei wethouder van financiën Cziesso in Apeldoorn eerder.

'De voorwaarden voor coffeeshophouders zijn ontzettend beperkend. Ik was gisteren nog in Groningen en daar staan ondernemers klaar om claims in te gaan dienen', besluit Bergman.

