Sportclubs Winterswijk moeten offer brengen ondanks positieve cijfers

Winterswijk houdt bijna 500.000 euro over op de laatste dag van 2018. 'Met een reserve van 56 miljoen euro. Dat is erg veel in vergelijking met omliggende gemeentes, saar zijn we erg blij mee', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek van gemeente Winterswijk. 'We hebben een structureel sluitende begroting, zoals we onszelf hebben opgelegd.'

75.000 euro huur

Hoewel er een financiële buffer is, worden sport en cultuur op termijn met tegenvallers geconfronteerd. Zo moeten de sportverenigingen met een gemeentelijke accommodatie als compensatie vanaf 2020 jaarlijks 75.000 euro huur betalen. 'We hebben daarin geïnvesteerd, daar mag wel iets tegenover staan', zegt wethouder Elvira Schepers.

En zwembad Jaspers levert vanaf 2022 precies 200.000 euro aan subsidie in (van 358.000 naar 158.00 euro). 'De kosten zijn te hoog en het aantal kinderen dat voor zwemonderwijs komt is te laag. Er maken te weinig mensen gebruik van het zwembad om het in stand te houden', aldus de wethouder. 'We gaan samen met het zwembad en commerciële partijen kijken hoe we het zwembad toekomstbestendig kunnen krijgen.'

'Niet zwart of wit'

Met andere woorden: het zwembad lijkt in de huidige vorm geen toekomst te hebben, want gezinnen kiezen vaak voor zwemparadijs Bahia in Bocholt, net over de Duitse grens. Of er wordt gezwommen bij recreatiepark De Twee Bruggen. Het is de vraag of een commerciële partij belangstelling heeft om het relatief kleine Jaspers in te lijven. 'Het is niet zwart of wit, daar zit ook nog wat tussen en dat zijn we aan het bekijken', aldus Schepers.

Museum De Wereld van Wenters ontvangt nu nog jaarlijks bijna 35.000 euro, maar ziet dat bedrag met ingang van 2022 wegvallen. Daarentegen wordt er volgend jaar en in 2021 telkens 500.000 euro opgehoest om bezoekerscentrum Terra Temporalis bij de steengroeve van de grond te krijgen.

Gezondheidspark

Her belang van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) wordt wederom onderkend in het jaarverslag, maar over het veelbesproken Gezondheidspark geen woord. Staat dat ambitieuze plan voor een accommodatie waar onder anderen patiënten kunnen revalideren na een operatie in het SKB op losse schroeven? Schepers: 'We zijn bezig een nieuwe mening te vormen. Binnenkort komt er meer naar buiten.'

Eén miljoen overnachtingen

Winterswijk laat verder in het jaarverslag weten dat zij op toeristisch vlak nog stappen willen zetten. Het huidige college denkt 1 miljoen overnachtingen te kunnen realiseren. 'In de zomermaanden is er nog ruimte, momenteel is het helemaal vol', zegt Klein Gunnewiek. 'We gaan binnenkort in gesprek met de sector. Zo denken we aan een uitbreiding van de boerderijcampings, die zelf het beste kunnen aangeven welk aantal plaatsen het beste bij ze past. Een miljoen overnachtingen is makkelijk te halen en daarvoor kijken we vooral naar de kwaliteit van de accommodaties.'

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier