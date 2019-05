Dierenarts over betasten honden: 'Zo gaan we niet met ze om'

Het betasten van teefjes tijdens hondenshows is abnormaal gedrag. Dat zegt dierenarts en expert op het gebied van honden Jos Wolters uit Nijkerk. 'Het valt nog te betwisten of de hond daadwerkelijk last heeft van de betasting. Maar dat wil niet zeggen dat het gedrag van de baasjes niet verwerpelijk is.'

Wolters reageert op de geheime opnames die dierenrechtenorganisatie House of Animals zondag maakte tijdens de Euro Bull Expo Holland in Zutphen. Daarop is te zien hoe honden worden betast bij hun geslachtsdeel. De baasjes zouden dat doen om de dieren rustig te houden.

De dierenarts van dierenpraktijk De Arker heeft er geen goed woord voor over. 'Dat doe je niet bij een dier. Ik ben er dan ook op tegen dat dit gebeurt. Zo gaan we niet met honden om', benadrukt hij.

Opgelet: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

'Dit gebeurt al jaren'

Toch deelt niet iedereen de mening van Wolters. Uit een rondgang van Omroep Gelderland bij verschillende hondenverenigingen in de provincie blijkt dat het 'een normale zaak' is om een hond van achteren vast te pakken om hem in de goede houding te krijgen tijdens een show.

'Vooral de honden met korte poten', legt een woordvoerder van een hondenvereniging in Arnhem uit. 'Dit heeft niks met seksuele handelingen te maken. Dit gebeurt al jaren. Mensen doen net of het iets seksueel is, maar dat geloof ik niet. Ze zijn aan het zoeken naar dingen.'

Een andere vereniging, in Winterswijk, vindt de manier van aanraken 'niet geheel correct', maar er zou wel sterk overdreven worden door de dierenrechtenorganisatie. 'De beelden zijn moeilijk te beoordelen. Om een hond rechtop te zetten, moet je hem gewoon van achteren pakken. Dat doe ik ook bij mijn hond. Maar soms lijkt het er iets van weg te hebben dat ze het geslachtsdeel vasthouden. Dat vind ik wel wat overdreven', aldus de vereniging.

Voet bij stuk

House of Animals blijft voet bij stuk houden en zegt dat de handelingen van de baasjes kunnen worden gezien als betasting. 'We hopen dat de politie de zaak hoog opneemt en het gaat voorleggen bij het Openbaar Ministerie', aldus een woordvoerder. De organisatie vindt hondenshows überhaupt niet meer van deze tijd.

De organisatie van de Euro Bully Expo zit in Malta. De president van de EBKC, Andrea Selvaggi, reageerde dinsdag telefonisch op de beelden. 'Dit zijn gewoon onervaren hondeneigenaren die niet weten hoe ze hun hond goed neer moeten zetten. Daar is helemaal niks seksueels aan. Wie dat denkt is ziek in z'n hoofd.'

Niet de eerste keer

De politie heeft de betastingszaak in Zutphen ondergebracht bij een lopend onderzoek naar ontucht bij honden in Eindhoven. 'Vooralsnog is er geen verdere informatie over de zaak. Het dossier is ondergebracht bij de politie in Eindhoven, omdat daar een paar maanden eerder een zelfde soort aangifte is gedaan', meldt een woordvoerder van de politie.

In februari werden bij Dogshow in Eindhoven meerdere honden betast. Ook toen werd dit op de gevoelige plaat vastgelegd door de dierenrechtenorganisatie. De politie kon toen nog geen strafbare feiten constateren.

