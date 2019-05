ANALYSE | Russische wind bracht donkere wolken naar Vitesse

Vol goede moed en met een grote glimlach kwam Leonid Slutskiy vorig jaar Papendal binnen gewandeld. De zon leek te schijnen, want de oud-bondscoach van Rusland zou Vitesse onder zijn hoede nemen en proberen het succes te brengen waar iedereen naar snakte. De top drie aanvallen zou mogelijk moeten zijn. Inmiddels is het seizoen afgelopen en werd Vitesse vijfde en liep het de keiharde doelstelling mis: Europees voetbal. Het eerste seizoen onder Leonid Slutskiy liep uit op een mislukking.

door Sander Maassen van den Brink

De woorden van Maikel van der Werff na afloop van de verloren play-off-finale tegen FC Utrecht waren tekenend. De spelers begrepen niks van de tactiek die trainer Leonid Slutskiy hanteerde. 'We stapten ineens weer over naar 4-4-2, terwijl we de laatste weken in 4-3-3 speelden. En daar ligt onze kracht. Het is een keuze van de trainer. Het is verkeerd uitgepakt', zo zei de verdediger.

Maar de donkere wolken dreven dit seizoen al eerder Arnhem binnen. Want Van der Werff was niet de enige speler die dit jaar weinig begreep van de vaak behoudende en saaie manier van voetballen. Het was vaak op de counter spelen en dat leverde meer dan eens wedstrijden op die pijn aan de ogen deden. Bryan Linssen zei in de beginmaanden van 2019 al eens dat hij 'geen enkel plezier' meer had in deze manier van voetballen. 'Ons spel slaat nergens op', zo liet hij in de catacomben vallen.

De Russische trainer pareerde regelmatig de kritiek op zijn spelopvattingen. 'De verwachtingen bij Vitesse zijn te hoog en niet realistisch.' Maar die verwachtingen werden zelf zo hoog gemaakt door spelers en de trainer die riepen dat de top vier heel goed mogelijk moest zijn.

Foto: Broer van den Boom

Blessuregolf

Wat een groot probleem was dit seizoen waren de blessures in Arnhem. Eigenlijk zijn er bijna geen spelers in de selectie te noemen die dit jaar geen blessures hebben gehad. Na de uitwedstrijd bij Feyenoord in september van het vorige jaar was de blessuregolf het grootst: acht blessures.

Een van de getroffen spelers was spits Tim Matavz. De aanvaller was enorm belangrijk in het systeem van Slutskiy en hij moest voor de goals zorgen. Een beenbreuk zorgde er alleen voor dat de Sloveen pas in de play-offs weer volledig mee kon doen.

Een grote sof, aangezien er daarna een echt spitsenprobleem ontstond. Linssen stond lange tijd droog, Darfalou kon geen potten breken en de gehuurde Dauda kon de verwachtingen ook niet waarmaken.

Buitink groeit door

Uiteindelijk bleek de jonge spits Thomas Buitink op te staan. De aanvaller uit Nijkerk maakte een geweldige ontwikkeling door en maakte zelfs een hattrick tegen ADO Den Haag. Een van de weinige spelers die dit seizoen echt is doorgegroeid.

Natuurlijk mogen we Martin Ødegaard niet vergeten. De Noor kwam als huurling over van Real Madrid en speelde eerder voor SC Heerenveen. Daar kwam hij mee, maar dit seizoen bij Vitesse toonde hij bijna wekelijks zijn klasse. Maar wat we niet moeten vergeten is dat deze middenvelder ook voor zijn tijd bij Vitesse al heel goed kon voetballen.

Foto: Broer van den Boom

Defensief zwak

Achterin had Vitesse dit seizoen grote problemen. Slutskiy koos aan het begin seizoen Maikel van der Werff als aanvoerder. Maar Van der Werff speelde in het begin bijna nooit in de basis. Hij liet in meerdere wedstrijden ook zien dat hij voor het niveau van Vitesse eigenlijk een stapje tekort komt.

Danilho Doekhi maakte een goede ontwikkeling door, maar is ook nog geen topverdediger. Jake Clarke-Salter was vooral degelijk en Büttner en Clark faalden meerdere keren op de linksbackpositie dit seizoen. Rechtsback Karavaev was eigenlijk de enige speler die constant bleef. De verdediger staat dan waarschijnlijk ook een mooie transfer te wachten.

Meer transfers?

Op een transfer azen inmiddels meerdere spelers bij Vitesse. Zij zijn of ontevreden over de speelwijze van de trainer, of ontevreden doordat ze regelmatig uit het niets op de bank werden geplaatst. Navarone Foor en Bryan Linssen zoeken mede daardoor hun heil graag ergens anders.

Ook Beerens is niet tevreden na een seizoen veelal op de bank zitten. Büttner heeft nog altijd zijn contract niet verlengd en lijkt ook te hopen op een grotere club. Tot slot zal Serero na meerdere seizoenen Vitesse ook wel weer een stap willen maken.

Foto: Broer van den Boom

Zo kunnen technisch directeur Mo Allach en trainer Leonid Slutskiy weer gaan bouwen aan een nieuw team. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat de donkere wolken van het afgelopen seizoen weer worden weggedreven.