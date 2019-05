Beuningen overspoeld met bezwaren parkbewoners: 'Lijkt wel of burgemeester geen hart heeft'

Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen en bewoners van Vakantiepark De Groene Heuvels in Ewijk staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente heeft meer dan tachtig zienswijzen ontvangen van de huiseigenaren op het vakantiepark. Die zijn woest over het feit dat ze van stel op sprong van het park moeten vertrekken.

door Sven Strijbosch

Het vakantiepark in Ewijk wordt vrijwel helemaal bewoond door arbeidsmigranten en permanente bewoners. Dat is in strijd met het bestemmingsplan. Er mag enkel worden gerecreëerd op het park. Na verschillende controles kregen de eigenaren van vakantiehuisjes onlangs een brief op de mat: wegwezen of een dwangsom aan je broek.

Die dwangsom kan aardig in de papieren lopen. Binnen zes maanden moeten eigenaren een einde maken aan niet-recreatieve bewoning van de huisjes. Na die periode gaat het 10.000 euro per maand kosten met een maximum van 60.000 euro.

'Onverkoopbare huisjes'

Vooral voor permanente bewoners zijn dat immense bedragen. Veel bewoners, die soms als jaren op het park wonen, zijn bang dat ze hun huisje niet verkocht krijgen. 'De buurman heeft het geprobeerd. Maar de verschillende makelaars zeiden allemaal dat het onverkoopbare huisjes zijn op De Groene Heuvels', vertelt Els van Laar, bewoner op het park. Ze verstuurde namens 48 bewoners een zienswijze naar de gemeente.

De gemeente zegt de verschillende zienswijzen te gaan bekijken en zal ze stuk voor stuk van een reactie voorzien. Vervolgens kan er nog een keer bezwaar worden gemaakt bij de gemeente. Uiteindelijk kan er via de rechter worden doorgeprocedeerd.

'Burgemeester hier nog nooit gezien'

Van Laar benadrukte eerder al dat bewoners desnoods tot de Raad van State zullen doorvechten. 'Er zijn mensen die hier al 23 jaar wonen. Die kochten een huis toen het park werd gebouwd en staan hier ingeschreven', vertelt ze. Over de burgemeester heeft de bewoner geen goed woord over: 'Ik heb haar hier nog nooit gezien. Zelf heb ik de burgemeester uitgenodigd voor koffie, maar ze is niet geweest. Het lijkt wel of ze geen hart heeft.'

Ook andere bewoners trokken eerder bij Omroep Gelderland aan de bel. Natasja Verploegen is bang dat ze in de schulden terechtkomt. 'Mijn huisje is niks meer waard', vertelde ze. 'Ik zou niet weten wie hier nog een vakantiehuisje zou willen kopen.' Aan woningzoekenden kan het huisje niet meer worden verkocht, want permanente bewoning is straks niet meer mogelijk. Toch moet ze er straks uit, blijven de lasten doorlopen en zal ze een nieuw huis moeten vinden en bekostigen.

Harde lijn

De burgemeester volgt intussen haar harde lijn. Het bestemmingsplan is nou eenmaal duidelijk en bewoners wisten al die tijd dat permanente bewoning eigenlijk verboden is. Daarnaast zijn alle arbeidsmigranten op het park haar een doorn in het oog. Bergman pleit voor een 'vitaal vakantiepark', net als grondeigenaar Leisurelands. Daar wordt vakantie gehouden, maar niet gewoond.

'Dit park is gedateerd en zal nooit meer een recreatiepark worden. Er is alleen een kleine speeltuin met een wip-kip', pareert Van Laar. Om nog maar te zwijgen over de vraag waar bewoners überhaupt naartoe moeten met het nijpende woningtekort.

De burgemeester heeft eerder al aangegeven dat de gemeente alle hulp wil bieden aan bewoners met problemen. Maar blijven wonen op het park is nou eenmaal geen optie. Die bewoners leven inmiddels tussen hoop en vrees. 'Ik krijg hier mensen over de vloer met huilbuien. Sommigen overzien het gewoon allemaal niet meer', besluit Van Laar.

