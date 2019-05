Autosloper in Nijmegen krijgt celstraf voor heling auto-onderdelen

Volgens de rechtbank in Arnhem maakte de man, die in Duitsland woont, een gewoonte van het opzettelijk helen van onderdelen van gestolen auto's. De zaak kwam in november 2015 aan het rollen, omdat kort daarvoor een gestolen Volkswagen Caddy was aangetroffen op de brug in de autosloperij van de man in Nijmegen.

Bij een doorzoeking zijn vervolgens ruim 10.000 auto-onderdelen, zoals airbags, portieren en motorkappen, in beslag genomen. Deze onderdelen zijn voor een groot deel onderzocht op (geheime) unieke identificeerbare kenmerken en overige onderdeelnummers. Onderzoek wees uit dat van in ieder geval 23 gestolen auto's meerdere onderdelen zijn aangetroffen. De 21-jarige zoon van de man is vrijgesproken.