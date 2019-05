Boer (80) met verwaarloosde dieren moet een jaar stoppen

Bij een inspectie op 3 oktober 2017 bleek dat enkele runderen niet konden beschikken over goed voer. Het aanwezige voer was beschimmeld en van slechte kwaliteit. Ook zagen de verbalisanten een rund dat geen schoon, droog en hygiënisch verblijf had.

Met mest vervuilde vacht

De veehouder kreeg een waarschuwing, maar op 30 januari 2018 constateerde de NVWA dat in totaal 27 runderen geen schoon en droog dierverblijf hadden. Veel runderen hadden een met mest vervuilde vacht en in een van de stallen lag een mesthoop van 40 centimeter hoogte. Vier runderen hadden geen drinkwater.

De rechtbank oordeelt dat de man niet meer voor de dieren kan zorgen. Bij een val uit een boom liep hij vijftien jaar geleden een dwarslaesie op. De boer heeft sinds januari een bedrijfshulp in dienst die in de ochtenden de mest opruimt en de dieren voert, omdat hij dan op bed ligt. 's Middags zit hij in een elektrische rolstoel. Zijn vrouw, die de zorg daarna voor haar rekening nam, is inmiddels ver in de zeventig en moeilijk ter been.

'Mijn lust en mijn leven'

De officier van justitie heeft de boer een termijn gegeven om zijn veestapel in te krimpen tot twee runderen en twee schapen, maar hij wil zich niet houden aan de voorwaarden van de NVWA en de officier van justitie.

'Zo lang het nog kan blijf ik boeren', zei hij eerder deze maand in de rechtbank. Van verwaarlozing van zijn dieren is volgens hem geen sprake. 'Het is mijn lust en mijn leven. Ik kan wel een uur naar ze kijken. Als ik er niet meer naar om zou kijken, zou ik zeggen: groot gelijk dat het niet meer mag.'

