Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Jan-Derk de Bruin

Het is zomaar een dag in een week, een dag waar bijna niemand weet waar die voor staat, maar voor iedereen welkom is omdat het over het algemeen de garantie geeft voor een extra lang weekend.

Die ene dag tussen pasen en pinksteren, één van die kerkelijke feestdagen waar zelfs kerk mensen moeite mee hebben om uit te leggen wat er gebeurde en wat het betekent.

U raadt het al… de komende dagen is het zover…..Hemelvaartsdag.

Die ene late dag in het voorjaar.

Het verhaal gaat dat Jezus Christus na zijn dood is opgestaan en op hemelvaart - andere halve week voor Pinksteren - naar de hemel voer. Uit het zicht onttrok van zijn leerlingen en verdween.

Een onbegrijpelijke gebeurtenis voor de toeschouwers van toen, zo ook voor de lezers van de bijbel die jaarlijks dit verhaal lezen op deze ene dag.

Los van het waarom en waartoe van deze gebeurtenis… daar kun je op basis van de verhalen, voorstellingen en interpretaties vrijelijk over speculeren… vind ik met name die boodschap achter de verhalen tussen pasen en hemelvaart reuze interessant.

Volgens de overlevering van de verhalen verscheen Jezus regelmatig aan vele mensen. Hij begroete die mensen veelal standaard met de woorden “vrede zij u”.

Het lijkt erop dat wat de zoon van God de mens wenste “vrede” overeenkomt met het hartgrondige verlangen van de mens van alle tijden “vrede”… shalom….

De komende periode staan we stil bij 75 jaar vrede, na de bevrijding. Binnenkort is het 75 jaar geleden dat D-Day plaatsvond en Market Garden. De inzet om te komen tot vrede en vrijheid.

Of je het de ander wens of er zelf naar verlangt… vrede…. Ik denk dat we het er allemaal wel over-eens zijn dat we het nodig hebben.

En deze Jezus heeft in zijn leven laten zien hoe hij dat handen en voeten gaf : hij zag om naar zijn medemens en deed wel.

Nu kunnen we de last van wereldvrede niet op onze schouders meezeulen, dat is te groot en dat is te zwaar.

Maar we kunnen wel die gedeelde wens en verlangen vastpakken en binnen de verantwoordelijkheid…op de vierkante meter van ons bestaan omzien naar die ander en weldoen.

Wellicht dat dan iets werkelijk word van dat gekoesterde ideaal: vrede op aarde voor allemaal.

Dat word hemelvaartsdag echt genieten …in vrijheid en vrede.