CHE verandert opleidingsnaam Godsdienst Pastoraal Werk in Theologie

De naam van de hbo-opleiding Godsdienst Pastoraal Werk verandert per ingang van 1 september in hbo-bachelor Theologie. De naamswijziging is een gezamenlijk besluit van alle hogescholen in Nederland die deze opleiding aanbieden: de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), VIAA, Windesheim en Fontys. De huidige benaming sluit volgens de scholen niet langer aan op het werkveld.

Afgestudeerden komen volgens de opleidingsinstituten terecht in een veel bredere range van beroepen waarvan slechts een klein deel zich laat kwalificeren als 'pastoraal werk'. Wat onveranderd is, is dat de opleidingen zich laten karakteriseren als theologische opleidingen die reflecteren op mens en samenleving onder het opzicht van God als diepste grond.

Eric Luijten, Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing: 'In het hoger beroepsonderwijs zien wij de beroepspraktijken steeds meer divers worden; de ‘klassieke’ beroepsprofielen van pastoraal of kerkelijk werker dekken al lang de lading niet meer. Zo kennen we inmiddels buurtpastores, pioniers en kerkplanters die de grenzen van de kerk verleggen en verruimen. Er zijn geestelijk verzorgers binnen en buiten de muren van zorginstellingen. En we zien een groeiende groep theologische professionals, werkzaam in nieuwe beroepen op het grensvlak van kerk en maatschappij, cultuur en evangelie.'

Overheid

Ook zien de scholen een groei van mogelijkheden om als geestelijk verzorger in de wijk dicht bij de mensen aan het werk te zijn, vertelt Luijten. 'Deze mogelijkheden zijn er mede doordat de overheid hier beleid voor heeft ontwikkeld en middelen voor heeft vrijgemaakt. Hiermee onderstreept de overheid, naar onze mening, het belang van zingeving in onze samenleving en de noodzaak van goed opgeleide professionals op dit terrein.'

Oefenplaats

Omdat hbo-opleidingen nauw verbonden zijn aan beroepspraktijk, hebben veranderingen in de samenleving direct impact op vorm en inhoud van de opleidingen. Voor theologiestudenten in het hbo betekent dit dat zij, naast de grondige theologische vorming, ook bredere vaardigheden aangeleerd krijgen zoals ondernemerschap en interculturele communicatie. Studenten werken en leren van meet af aan in de praktijk, waar ze mee denken in actuele vragen van wijkgemeenten, parochies, organisaties en nieuwe gemeenschappen. Hbo-theologie is een geëngageerde vorm van theologiseren waarin de praktijk een vind- en oefenplaats van theologie is.