Danny M. keert niet terug naar Nijmegen: zijn huis is verkocht

M. moest op last van burgemeester Bruls de Waalstad verlaten omdat zijn aanwezigheid een gevaar zou opleveren voor hem, zijn gezin en de buurt. Dat gebeurde nadat er vorige zomer verdachte figuren waren gesignaleerd in straat waar Danny met zijn gezin woonde. Politie en justitie vreesden een wraakactie vanuit de onderwereld.

De burgemeester verstuurde eerder deze maand een brief aan omwonenden waarin ze worden bedankt voor hun begrip voor de situatie.

Prijs op hoofd

Ennetcom, het bedrijf van Danny M., leverde telefoons waarmee gebruikers versleutelde berichten konden versturen. Maar nadat justitie claimde dat ze inzage had in 3,7 miljoen berichten tussen criminelen zou er een prijs op het hoofd van Danny gezet zijn.

Begin 2016 werd er met een machinegeweer geschoten op een huis dat lijkt op het huis waar Danny met zijn gezin woonde. Eerder dat jaar waren vlakbij de woning ook al eens twee auto's in vlammen opgegaan.

'Waarom anders op schuiladres?'

In de zomer van 2018 werden verdachte personen in zijn straat gesignaleerd, die later in het westen van het land werden aangehouden met een doorgeladen machinegeweer in hun auto. Voor burgemeester Bruls was dat genoeg reden om de woning te sluiten en Danny M. de toegang tot de Waalstad te ontzeggen.

Danny M. zelf liet eerder aan Omroep Gelderland weten dat Bruls angst zaaide onder buurtbewoners, omdat hij zelf helemaal niet van plan zou zijn om naar Nijmegen terug te keren. Maar verschillende buurtbewoners die allemaal anoniem willen reageren, zijn blij met deze uitkomst. Een buurvrouw van even verderop: 'Natuurlijk is het een opluchting, want waarom zat hij anders op een schuiladres.'

'Van mij had hij niet weg gehoeven'

Volgens haar reden in het verleden regelmatig criminelen door de buurt. Een andere buurtbewoonster noemt met name dat laatste 'een vervelend idee.' Zij is dan ook blij met de aanpak van de burgemeester die heeft geleid tot het vertrek van het gezin.

Toch had het gezin volgens een buurman niet weg gehoeven. 'Die man heeft gewoon goede zaken gedaan, alleen hij heeft het niet zo handig aangepakt.' En dat er zelfs een keer geschoten is in de straat? 'Ach, in Amsterdam doen ze niet anders.'

Danny M. wil niet dieper op de zaak ingaan. Vanaf zijn verblijfplaats in het buitenland meldt hij: 'Ik vind het vervelend dat het zo gelopen is, maar ik wens de nieuwe bewoners veel geluk.'

