Barneveld 'voorzichtig positief' over extra geld voor jeugdzorg

De gemeente Barneveld is voorzichtig positief over de extra steun vanuit het Rijk voor de jeugdzorg. De overheid trekt de komende drie jaar een miljard euro uit om tekorten op de jeugdzorg te dichten.

'Eigenlijk weten we niet zo goed of we nou blij moeten zijn of niet', vertelde wethouder Hans van Daalen dinsdagavond tijdens de commissievergadering. 'Aan de ene kant is het goed dat er nu geld beschikbaar is, maar aan de andere kant is het toegezegde bedrag voor drie jaar.'

Tekort van 4,2 miljoen

Door onder meer oplopende kosten op de jeugdzorg ontstaat in toenemende mate een tekort op de begroting bij gemeenten. Vorig jaar was het tekort in Barneveld 4,2 miljoen euro.

SGP-raadslid Jan Top vroeg tijdens de vergadering wat Barneveld van de extra steun kan verwachten. 'Ik denk dat wij voorzichtig positief zijn', antwoordde Van Daalen. 'Maar we moeten nog gaan rekenen wat het exact voor ons betekent.'

Er is namelijk nog niet bekend hoe het bedrag wordt verdeeld. 'Er zijn verschillende modellen die toegepast kunnen worden, maar we weten nog niet welke gebruikt gaat worden', aldus de wethouder.

