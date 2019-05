Stichting 'Ik vraag me af…' filmt ooggetuigen WO2

De Eibergse Stichting 'Ik vraag me af...' is bezig met een grensoverschrijdend videoverhaalproject met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog aan weerszijden van de grens. 'Beeld en Verhaal' moet in twee jaar tijd twintig Nederlandse en Duitse ooggetuigen op beeld vastleggen.

De stichting 'Ik vraag me af...' geeft informatie, scholing en educatie over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in en rondom Eibergen. Met als achterliggende gedachte; we moeten de herinnering aan de oorlog levend houden, om een herhaling te voorkomen. In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid, volgend jaar, is de stichting met dit grensoverschrijdende videoproject begonnen.



Videoproducent Jahra Esser interviewt zo'n twintig Nederlandse en Duitse ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog en legt ze vast op film. Alle geïnterviewden wonen in de grensstreek bij Eibergen. Het kunnen verzetsmensen zijn, getuigen van de Jodenvervolging of gewoon inwoners van de grensstreek. Zoals de 95-jarige Duitser Anton Terhürne-Jösner uit Vreden. Hij zag op 17-Jarige leeftijd het Duitse leger Nederland binnenmarcheren.

In de film gaat het om de eigen beleving en de herinnering van de ooggetuigen. Maar het moeten wel authentieke verhalen zijn en geen verzonnen feiten. De anderhalf uur durende film gaat, als hij klaar is, naar het ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers) en het Westfälische Wilhelms-Universität Institut für Niederländische Philologie in Münster," en is daar in te zien als open studiemateriaal.

Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door Interreg Deutschland-Nederland en de provincie Gelderland en is een samenwerking tussen de Stichting 'Ik vraag me af…' in Eibergen, het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem, de Heimat- und Altertumsverein der Vredener Lande e.V. in Vreden, Duitsland en het Westfälische Wilhelms-Universität Institut für Niederländische Philologie in Münster, Duitsland.