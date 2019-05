Anhangers van Normaal maken zich op voor 'Olderwets Høken'

door Melanie Lokate

Gerrit Rosegaar loopt tussen de koeien op de boerderij waar hij opgroeide en waar een groot deel van zijn leven en passie ligt. 'Het boerenleven stroomt door mijn bloed.' Rosegaar is vorig jaar zomer teruggekomen uit Canada, voor de liefde. 'We besloten een aantal jaar geleden de boel in Halle te verkopen om een nieuw leven in Canada te starten', vertelt Gerrit. 'Een prachtig land, een heel ander klimaat, maar een fijn leven en dus ook een ingewikkelde keus om nu terug te komen', zegt hij. 'We boeren nog steeds in Canada en ik werk hier in Nederland bij een ander bedrijf.'

Foto: Bedrijf van Gerrit in Canada

Je kunt je haren wel uit je kop trekken

De terugkomst naar Nederland heeft echter nog een groot voordeel. Rosegaar kan nu wel naar het laatste concert van Normaal. 'In 2015 tijdens het laatste concert was ik in Canada. En ja, je kunt je haren wel uit je kop trekken, maar ik kon er gewoon niet bij zijn.'

Toen Bennie Jolink via Facebook een paar maanden geleden bekend maakte dat de gezondheid het toelaat om opnieuw op te treden, bedacht Gerrit zich geen moment. 'Echt een kippenvelmoment, daar moet je gewoon bij zijn'. Vanuit de Achterhoek werd direct een grote bus geregeld. 'In de bus hangen straks vlaggen van Normaal, gaat de muziek voluit en er wordt natuurlijk ook een biertje gedronken.' En dan is het op naar Lochem.

Een standbeeld voor Normaal en een podium voor de anhangers Jaap van Vuure

Scheurkalender vol 'anhangers'

Gerrit is niet de enige die vandaag naar Lochem afreist. In no time waren de 20.000 kaarten voor het concert uitverkocht. Jaap en Joke uit Zaandam zijn er ook sinds de beginperiode van Normaal bij en ontbreken vandaag ook niet. Al moeten ze wel een omschakeling maken, want de afgelopen maanden hebben ze doorgebracht met het schrijven van teksten, het kiezen van foto's en het luisteren van songteksten.

Jaap en Joke van Vuure

De afgelopen maanden hebben Jaap en Joke bijna onafgebroken gewerkt aan het maken van een scheurkalender. Nee, geen scheurkalender over Bennie of over de muziek van Normaal. Op de kalender staan allemaal verhalen van de fans, de anhangers. Op de tafel in Zaandijk bij Jaap en Joke ligt de tafel vol met foto's. 'En handgeschreven brieven', lacht Joke. Op de tafel staan twee laptops.

'Wij dachten een scheurkalender over Normaal daar zit niemand meer op te wachten', vertelt Jaap in zijn woonkamer in Zaandijk. 'En toen dacht ik ineens, waarom maken we geen kalender van de anhangers?' vult Joke aan. 'Want zonder Normaal waren de anhangers er niet geweest, maar ik denk ook wel eens, zonder ons was Normaal er ook niet geweest.'

Sneak Preview kalender

Volgens Joke en Jaap hebben de 'anhangers' nooit een podium gekregen. 'Normaal heeft een standbeeld en nu krijgen de anhangers ook een podium', glundert Jaap. De kalender is vanaf volgende maand te koop.

Normaal is net als het boerenleven een way of life Gerrit Rosegaar

Normaal is een leven

De afgelopen maanden hebben fans massaal foto's en verhalen ingestuurd. Alle 366 pagina's, ja het is schrikkeljaar, worden zowel aan de voor- als achterkant in kleur gedrukt. 'Geboortekaartjes in de Normaal-stijl, mensen die steun hebben aan liedjes, verhalen over høkersweekenden. Het is allemaal terug te lezen in de kalender. Het gaat over leven en dood', zegt Jaap. 'Want Normaal dat is een leven.'

Foto: Omroep Gelderland

Zo voelt Gerrit het ook. 'Het is een Achterhoekse band die in het Achterhoeks zingt met teksten die in de meeste gevallen gewoon de spijker op zijn kop slaan. Het is net als het boerenleven: het is een way of life. Je gaat er mee om en je wordt er mee besmet en je raakt het nooit meer kwijt.'

