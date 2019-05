Ooievaarsdrama in Wamel: alle jongen dood

Omroep Gelderland volgde het wel en wee in het ooievaarsnest, dat via een stream live te volgen is. Door onder meer voedselgebrek lukte het de ouders niet de jongen groot te brengen.

Kijk hier naar de beelden van het laatste jong:

Enkele werden opgegeten en de rampspoed zette door, toen moeder uit het nest waaide en een poot brak. Zij kwam daarna niet meer op het nest.

Vorige week werd een dood jong het nest uitgegooid door het mannetje. Dinsdag kreeg het laatste jong, zo leek het, te veel voedsel in zijn bek geduwd. Het 'voedsel' bestond echter ook voor een groot deel uit takjes; het diertje had het er zichtbaar moeilijk mee en stikte langzaam. Woensdag besloot de vader dat het dode jong het nest moest verlaten.

Tekst loopt door onder de foto:

Het ooievaarsnest in Wamel wordt nu slechts bewoond door het mannetje, dat na een grondige schoonmaak van het nest rustig in de zon is gaan zitten. Op naar een nieuw jaar, wellicht met zijn eigen vrouwtje, als zij weer in staat is het nest te vinden. En hopelijk met nieuwe eieren in een volgend seizoen.

Zie ook: