Volg het hier: Willem-Alexander en Máxima doen een rondje Betuwe in sneltreinvaart

In vijf uur tijd bezoekt het koninklijke paar de Betuwse steden; het is één van de vele streekbezoeken die in de afgelopen jaren werden afgelegd, maar pas de tweede aan Gelderland. Het bezoek is de hele dag te volgen bij Omroep Gelderland, in beeld én geluid.

Betuwse thema's

Natuurlijk staat het streekbezoek in het teken van Betuwse issues: de fruitteelt, het gebrek aan arbeidskrachten, arbeidsmigratie en de problemen die hierbij kunnen ontstaan. Ook duurzaamheid komt aan bod.

LIVE: Het is even voor 10.30 uur. De koning begint deze morgen in Opheusden en een paar honderd man is op de been, zegt verslaggever Gerwin Peelen, die erbij is. Basisscholen en andere belangstellenden wachten de koning op.

Tekst loopt door onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Hilde Engels van De Fruitmotor mag de koning en koningin verwelkomen deze dag. Luister naar haar verhaal:

In Culemborg is daarnaast aandacht voor iets heel anders: de aanpak van probleemjeugd en een feestelijke noot op het einde, wanneer plaatselijke jeugd met een cultureel programma het bezoek afsluit.

Druk programma

Commissaris van de Koning John Berends begeleidt de koning en koningin tijdens hun bezoek en zal zich strikt aan de tijd moeten houden. In Den Haag is namelijk aansluitend alweer een volgende ontmoeting gepland, met de Chinese vicepresident Wang Qishan. Daarna mag het koninklijk paar zich opmaken voor de openingsvoorstelling van het Holland Festival in Amsterdam.

