TERUGLEZEN | Willem-Alexander en Máxima doen een rondje Betuwe in sneltreinvaart

In vijf uur tijd bezocht het koninklijke paar de Betuwse steden; het is één van de vele streekbezoeken die in de afgelopen jaren werden afgelegd, maar pas de tweede aan Gelderland.

Wat deed de koning?

Natuurlijk stond het streekbezoek in het teken van Betuwse issues: de fruitteelt, het gebrek aan arbeidskrachten, arbeidsmigratie en de problemen die hierbij kunnen ontstaan. Ook duurzaamheid komt aan bod. Hieronder hebben wij bijgehouden wat de koning precies deed in onze provincie vandaag.

EINDE: Wat bespraken Willem-Alexander en Maximá eigenlijk in onze provincie? Wij spraken met de gelukkigen die met het koningspaar in gesprek gingen.

16.05 uur: Iedereen zit weer in de auto, nog één laatste zwaai van de koning.

Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

16.00 uur: Het einde van het bezoek is daar. Willem-Alexander en Maximá sluiten af met een beroemde balkonscène. Nog even zwaaien naar de massa in Culemborg.

15.45 uur: In Culemborg hebben veel mensen zich verzameld om een glimp van onze koning en koningin op te vangen.

15.30 uur: Willem-Alexander laat zichzelf ook belonen voor zijn komst naar de Betuwe. Vol enthousiasme neemt hij zijn cadeau's in ontvangst.

Foto: Omroep Gelderland

LIVE 14:30 uur Inmiddels zijn Willem-Alexander en Maximá voor de laatste onderdelen in Culemborg aangekomen. Bij aankomst in de stad werden zij opgewacht door vele enthousiaste mensen. De koning nam ook tijd om een klein praatje te maken, zoals met de jongen op onderstaande foto. 'Ben jij niet voor Ajax', zou hij tegen hem hebben gezegd, vernamen wij uit betrouwbare bron.

Tekst loopt door onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

13:00 uur Eenmaal vertrokken bij Vonk wordt rond het middaguur koers gezet naar Koninklijke Fruitmasters in Geldermalsen. In een zonovergoten omgeving laat het koninklijk paar zich daar bijpraten over het wel en wee van de fruitteler. Hoe werken zij, en hoe gaan zij om met duurzaamheidskwesties?

Tekst loopt door onder de foto's:

Foto: Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

11:30 uur Koning Willem-Alexander en koningin Maximá laten zich bij transporteur Vonk rondleiden en informeren over de werkzaamheden. Wat komt er allemaal kijken bij het runnen van en werken bij zo'n bedrijf? Wat vervoeren ze daar zoal?

Kijk hieronder een video van het bezoek aan Volentis en Vonk:

11:00 uur Tijd voor een andere plek: na het welkom en de boomkwekerij is het de beurt aan transportbedrijf Vonk in Tiel. Daar wordt het koninklijk echtpaar rondgeleid door het pand van de transporteur, zoals hierboven te zien is.

Foto: Omroep Gelderland

Culemborg maakt zich ondertussen op voor de komst later vanmiddag. De eerste koninklijke voertuigen zijn al gesignaleerd:

Luister dat bezoek hier terug:

10:30 uur Na hun ontvangst trekken Willem-Alexander en Maximá naar laanboomkwekerij Volentis, waar zij spreken met leerlingen.

LIVE: Het is even voor 10.30 uur. De koning begint deze morgen in Opheusden en een paar honderd man is op de been, zegt verslaggever Gerwin Peelen, die erbij is. Basisschoolkinderen en andere belangstellenden wachten de koning en koningin op.

Warm onthaal voor de koning in Opheusden. Tekst loopt door onder de video:

Druk programma

De dag werd afgesloten in Culemborg. Daar was ook aandacht voor andere zaken dan transport en fruittelers, namelijk: de aanpak van probleemjeugd. De feestelijke noot op het einde kwam van de plaatselijke jeugd, met een cultureel programma.

Commissaris van de Koning, John Berends, begeleidde de koning en koningin tijdens hun bezoek en zal zich strikt aan de tijd moeten houden. In Den Haag is namelijk aansluitend alweer een volgende ontmoeting gepland, met de Chinese vicepresident Wang Qishan. Daarna mag het koninklijk paar zich opmaken voor de openingsvoorstelling van het Holland Festival in Amsterdam.

Zo zag het er vanmorgen uit:

Foto: Omroep Gelderland

Hilde Engels van De Fruitmotor mag de koning en koningin verwelkomen deze dag. Luister naar haar verhaal:

