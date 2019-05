Slutskiy baalt nauwelijks van mislopen Europa League

'Ik vind dat je moet oordelen over het hele seizoen. We hebben 46 wedstrijden gespeeld en waren vrij stabiel. We hadden een vrij hoog niveau door het seizoen heen. Uiteindelijk hebben we ons niet gekwalificeerd voor de Europa League. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we weten dat we in juli ook weer een heel nieuw team moeten bouwen.' Slutskiy klonk daardoor ook niet heel teleurgesteld in het mislopen van het Europese voetbal.

Toch mag gesteld worden dat het seizoen nu mislukt is. 'Het klopt, het seizoen is niet goed verlopen. Maar een voorronde van de Europa League is geen Europees voetbal. Dat is pas de in de groepsfase. Het is voor ons wel degelijk een goed seizoen geweest, vanavond was maar één slechte wedstrijd. Het was een belangrijke wedstrijd, maar die zegt niks over het hele seizoen', vindt de trainer.

'City wil ook Champions League winnen'

De Rus wil dan ook niet een oordeel vellen over het mislopen van het Europese voetbal. 'Je moet het seizoen evalueren over het geheel. We wilden vijfde worden en dat zijn we geworden in een moeilijke competitie. We wilden natuurlijk de play-offs winnen, maar Manchester City wil ook de Champions League winnen. Zij zeggen dan ook niet dat het seizoen mislukt is, als dat niet lukt.'