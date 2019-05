Van der Werff vindt seizoen Vitesse mislukt, Linssen niet

Vitesse is het Europees voetbal voor het komend seizoen misgelopen. Daardoor kun je stellen dat het seizoen voor de Arnhemmers is mislukt, vindt verdediger Maikel van der Werff. Aanvoerder Bryan Linssen vindt daarentegen van niet.

Maikel van der Werff is na afloop hard voor de prestatie van Vitesse. 'We hebben gefaald, dat kun je wel zeggen. De doelstelling was namelijk Europees voetbal halen en dat hebben we vandaag niet kunnen doen.'

Bryan Linssen was na afloop van de wedstrijd waarin Vitesse Europees voetbal verspeelde nog opvallend mild. Van een mislukt seizoen wil hij dan ook absoluut niet spreken. 'Het doel dit seizoen was om zo hoog mogelijk te eindigen. Met een vijfde plek is dat goed gelukt. Je wilt echter ook de play-offs winnen en Europees voetbal halen. Dat is helaas niet gelukt.'

'Dit is zuur'

Het feit dat FC Utrecht er nu met Europees voetbal vandoor gaat, steekt Linssen zichtbaar. 'Als je de play-offs niet meerekent, eindig je op een vijfde plaats en speel je gewoon Europees voetbal. Alleen is dat uiteindelijk dus niet zo en gaat een team dat onder ons is geëindigd er met de prijs vandoor. Dat is natuurlijk zuur.'

Trainer Leonid Slutskiy zei dinsdagavond dat Vitesse het aan energie en fitheid ontbrak na een lang seizoen. Toch vindt Van der Werff dat geen excuus. Tegenstanders hebben dat ook, dus dat zal ik nooit als excuus gebruiken. We hebben gewoon niet thuisgegeven. De schuld ligt volledig bij onszelf.'

De geïrriteerd ogende Linssen heeft wel een verklaring voor de slechte prestatie dinsdagavond. 'Wij waren gewoon niet fit en niet fris genoeg voor deze clash. Dat mag eigenlijk niet. Zij zaten er vanaf de eerste minuut beter in dan wij. Dat gaf hen energie, waar wij steeds te laat kwamen.'

'Keuze van trainer pakt verkeerd uit'

Maar toch denkt Van der Werff dat een deel van de schuld ook wel is terug te vinden bij de trainer, zo lijkt hij te zeggen na afloop. 'We stapten vandaag terug naar 4-4-2 terwijl we de laatste weken 4-3-3 speelden. En daarin ligt onze kracht. Maar ja, het is niet anders. Dit is de keuze van de trainer.'

Of hij het Slutskiy ook kwalijk neemt? 'Daar ga ik achteraf niks over zeggen. Maar ik weet wel dat we in een ander systeem goed speelden. Nu is het verkeerd uitgepakt'. Daarmee haalt de verdediger toch nog uit naar de gekozen tactiek.

Linssen neemt Slutskiy niks kwalijk

De gewijzigde tactiek van Slutskiy is volgens Linssen niet de oorzaak van de slechte prestatie. 'Ik ga niet Slutskiy of iemand anders iets kwalijk nemen. In principe maakt het niet uit welke tactiek je hanteert. In zo'n finale moet je gewoon gaan voor de winst.'

Laatste wedstrijd?

Sterker nog, Linssen steekt liever de hand in eigen boezem. 'We zijn een team als we winnen, met alles en iedereen erbij, maar we zijn ook een team als we verliezen', stelt hij resoluut. Of dit de laatste wedstrijd voor de Limburger in het Vitesse-shirt was, laat hij wijselijk in het midden. 'Het voelde in ieder geval niet als een laatste wedstrijd. Het was alleen wel heel erg vervelend.'

Voor Van der Werff was dit uiteraard wel zijn laatste wedstrijd. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. 'Mijn toekomst is nog niet duidelijk. Maar een stap naar het buitenland staat hoog op het lijstje.