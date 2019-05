'De Graafschap zal weer opstaan, hoe moeilijk dat nu ook is'

'Dit komt hard aan. De komende dagen gaan we gebruiken om deze enorme teleurstelling te verwerken. En dan gaan we weer opstaan. Dat kan deze club. Hoe moeilijk dat nu ook is', zegt De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp.

Ostendorp deed zijn verhaal vlak na de 0-2 nederlaag tegen Sparta Rotterdam. De Graafschap is door dat verlies gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie.

De directeur heeft geen zin om met een beschuldigende vinger te wijzen. 'Ik zou niet weten wie ik iets moet verwijten. Er was inzet. De spelers en de staf, iedereen heeft er alles aan gedaan. We degraderen met z'n allen. En we zouden ook met z'n allen in de eredivisie zijn gebleven.'

Begroting gaat terug

Toen Sparta op 0-2 kwam, was het geloof in een goede afloop weg bij Ostendorp. 'Ik zag die 1-2 niet meer vallen. De teleurstelling was heel groot.' Voor de begroting van de Superboeren zijn de gevolgen ook enorm. Die gaat vermoedelijk met zo'n vier miljoen euro terug.

'Onze sponsoren zijn loyaal', sluit de directeur toch positief af. 'Ik heb veel mensen horen zeggen Hans Martijn, ook als we degraderen blijven we achter de club staan. Dat zegt wat over deze club.'

