Mishandeld stel Ronnie en Jasper teleurgesteld na gedeeltelijke vrijspraak

Het Arnhemse stel Ronnie en Jasper is teleurgesteld in de gedeeltelijke vrijspraak van een 16-jarige verdachte. De jongeman werd dinsdag in hoger beroep vrijgesproken van mishandeling van Ronnie. Voor de mishandeling van Jasper kreeg de verdachte veertig uur voorwaardelijke werkstraf.

Twee weken geleden werd in hoger beroep zestig uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke jeugddetentie geëist. De jongen werd in april vorig jaar tot 80 uur werkstraf veroordeeld, maar hij ging in beroep. Met succes, want het hof ziet geen bewijs dat de mishandeling voortkwam uit homohaat. Zijn advocaat, Raymond Frijns, is dan ook tevreden met de uitspraak van het hof. 'Ook mijn cliënt kan hiermee leven', laat hij weten.

Jasper en Ronnie laten weten erg teleurgesteld te zijn. Zij blijven erbij dat ze tijdens de mishandeling uitgescholden werden voor 'homo' en 'flikker'. 'Dit moeten we even laten bezinken, we vinden dit heel teleurstellend', zeggen ze in een reactie. 'Aan de andere kant kunnen we er nu wel een punt achter zetten.'

Veel verontwaardiging

Het stel werd in april vorig jaar midden in de nacht mishandeld op de Mandelabrug in Arnhem. De mishandeling van het homopaar leidde zowel in binnen- als buitenland tot veel verontwaardiging, omdat de mannen zeiden dat ze in elkaar werden geslagen omdat ze homo zijn. Daarbij zou een betonschaar gebruikt zijn. Jasper en Ronnie zeiden bovendien dat ze hand in hand liepen en daarom zijn mishandeld.

Vier jongens uit Arnhem werden veroordeeld tot taakstraffen van 80 en 160 uur voor de mishandeling van Jasper en Ronnie, drie daarvan gingen niet in beroep.

