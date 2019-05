Eis: vijf jaar cel en tbs voor 27-jarige Zutphense loverboy

'Ik ben overal bij geweest met mijn eigen lichaam, met mijn eigen ik, maar het is gewoon gebeurd zonder dat ik besefte wat er gebeurde.' Dat staat in een verklaring van een van de slachtoffers van de 27-jarige verdachte.

Spoor van vernieling

Naast seksuele uitbuiting wordt de man verdacht van verkrachting van een 15-jarig meisje en de verleiding tot seks van een 17-jarig meisje. 'Alles draaide bij de verdachte om seks en prostitutie. Hij heeft in de periode van mei 2016 tot mei 2018 een spoor van vernieling achtergelaten', aldus het OM. In vier gevallen is er sprake van gedwongen prostitutie. 'De verdachte bepaalde alles en de slachtoffers hadden niets in de melk te brokkelen.”

Een van slachtoffers werd in 2018 benaderd via Facebook. Later was er telefonisch contact tussen haar en de verdachte. Hij luisterde naar haar en bood hulp, ook financieel. Ze kon geld verdienen met een fotoshoot, maar hij gebruikte de foto’s voor seksadvertenties. De eerste klant stond al snel voor de deur. De prostitutie gebeurde in een woning waar de verdachte de vrouw had ondergebracht. Ze had volgens de officier van justitie het gevoel dat er geen weg terug meer was.

Dwangmiddelen

De verdachte zou allerlei dwangmiddelen hebben gebruikt om de slachtoffers onder zijn invloed te houden. 'Hij koos vooral kwetsbare meisjes, had ‘test-seks' met ze, overrompelde ze met klanten en isoleerde ze', zegt de officier van justitie. 'Hij maakte gebruik van leugens en misleiding om ze tegen hun wil in de prostitutie te brengen en houden, en om hun inkomsten te laten afstaan.'

De uitspraak volgt binnenkort.