Appie uit Apeldoorn waarschuwt voor worst met gif: 'Onze hond is eraan overleden'

Misschien heeft de hond alleen last van de drukte op de verjaardag van zijn vrouw, denkt Appie Kelman zondag. Nog diezelfde nacht krijgt hij een telefoontje van de dierenarts: Maloe is overleden. Vergiftigd, denkt hij. 'Hadden anderen maar eerder gewaarschuwd.'

Maloe, 3 jaar oud en een kruising tussen een chihuahua en maltezer, gedraagt zich zondag na het uitlaten wat vreemd. 'Ze begon te spugen, maar dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Toen ze ergens in een hoekje van de tuin ging liggen, zijn we met haar naar de dierenarts gegaan.'

Bij de dierenarts begint Maloe dankzij antibiotica weer voorzichtig te lopen en mag ze weer mee naar huis. Maar daar verslechtert de situatie snel. De hond heeft onder meer bloed bij de ontlasting. 'We zijn weer als een raket teruggegaan. Dat was om 23.30 uur. We lieten haar bij de dierenarts achter. Een uur later kregen we het telefoontje dat ze was overleden.'

Mogelijk meer honden ziek

Van de dierenarts begrijpt Appie dat zijn hond waarschijnlijk is vergiftigd. Zijn bericht daarover op Facebook wordt veelvuldig gedeeld. Daar leest hij dat worsten met gif in de buurt van de Ugchelseweg zijn aangetroffen en waar mogelijk ook andere honden ziek van zijn geworden. 'Je hebt er nu niets meer aan, maar als ze eerder hadden gewaarschuwd had ik mijn hond er natuurlijk nooit uitgelaten', aldus Kelman.

De dood van Maloe heeft een grote impact op het gezin uit Apeldoorn. 'Ik heb drie kinderen. Mijn dochter brak 3 jaar geleden haar knie. Toen dacht ik dat het leuk was om een hondje te kopen. Dat maakt het nu dubbel verdrietig.'

Hondenbezitters gewaarschuwd

Kelman heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. 'Het wordt natuurlijk moeilijk om de dader te vinden. En het is voor de dader misschien ook wel beter als hij niet wordt gevonden...', zegt hij.

De politie kan nog niet zeggen of meer honden in Apeldoorn slachtoffer van vergiftiging zijn. Aan buurtbewoners wordt gevraagd alert te blijven. Er hangen onder meer posters in een park in Apeldoorn die hondenbezitters waarschuwen voor worsten met gif.