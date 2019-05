Honden bij show in Zutphen betast aan geslachtsdeel; organisator noemt beschuldigingen 'ziek'

Bij een hondenshow in in Zutphen zijn teefjes zondag aan hun geslachtsdeel betast. De politie was aanwezig bij de show in de Hanzehal en zegt de zaak in onderzoek te hebben. Ook dierenrechtenorganisatie House of Animals was bij de show en maakte er in het geheim opnames van honden bij wie de genitaliën werden betast. De organisator van de show is woedend en noemt de beschuldigingen 'ziek'.

Afgelopen zondag was de Euro Bull Expo Holland 2019. De politie was met een aantal collega's aanwezig bij de show en zegt dat ze gezien hebben hoe de teefjes werden betast. Volgens dierenrechtenorganisatie House of Animals doen de eigenaars van de honden dat om de dieren rustig te houden. De organisatie maakte onderstaande video.

Opgelet: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

House of Animals maakte eerder ook al opnames van ontuchtige handelingen tijdens een andere hondenshow in Eindhoven. Karen Soeters van de dierenrechtenorganisatie deed naar aanleiding daarvan aangifte van dierenmishandeling bij de politie. Ze overweegt om dat ook te doen bij deze show in Zutphen. 'We stuitten eigenlijk per toeval op dit misbruik. We vinden hondenshows niet meer van deze tijd en gingen opnames maken om aan te tonen dat de dieren worden mishandeld. Toen ik de beelden terug zag, was ik verbijsterd. En uit de beelden uit Zutphen blijkt dus dat dit de normale gang van zaken is.'

'Ziek in het hoofd'

De organisatie van de Euro Bulle Expo zit in Malta. De president van de EBKC, Andrea Selvaggi, reageert telefonisch op de beelden: 'Dit zijn gewoon onervaren hondeneigenaren die niet weten hoe ze hun hond goed neer moeten zetten. Daar is helemaal niks seksueels aan. Wie dat denkt is ziek in z'n hoofd.'

Dat even verderop een hond ook door een jurylid lijkt te worden betast is volgens hem ook onzin. 'Onze juryleden inspecteren een hond grondig ja. Daarbij raken ze die delen van de hond natuurlijk ook aan, maar dat is niet seksueel.'

Selvaggi maakt de vergelijking met een onderzoek van een koe door een dierenarts. 'Als die een koe insemineert, zien we daar toch ook niks seksueels in?'

Juridische stappen

De organisator zegt dat hij in contact staat met de politie en dat ze volledige medewerking verlenen. 'We hebben niets te verbergen.' Hij zegt ook dat hij juridische stappen onderneemt richting House of Animals. 'Ze halen onze goede naam door het slijk en hebben illegaal opnames gemaakt.'