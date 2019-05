Actie voor beroofde tennisvereniging uit Nijmegen: nog maar 67 cent op de rekening

Een saldo van precies €0,67 is er overgebleven. En dat is zelfs voor studenten niet bijster veel, constateert studententennisvereniging Slow droogjes. Hun bankrekening, waar ruim €40.000 op stond, is nagenoeg leeg geroofd. De vereniging zit door de roof in financiële problemen. Betrokkenen zijn daarom een actie gestart.

door Rob Haverkamp

De geplaagde Nijmeegse Studenten Lawn Tennis Club Slow bestaat sinds 1962. De naam Slow is een persiflage op de flitsende namen van andere Nijmeegse tennisverenigingen als Quick, Rapiditas en Avanti.

Slow zegt er alles aan te doen om het verdwenen geld terug te krijgen en heeft daarvoor een advocaat in de arm genomen. Volgens het Algemeen Nijmeegs Studentenblad ANS is het de voormalige penningmeester die een ferme greep in de kas deed.

Begrip voor twijfel om te doneren

De vereniging kampt nu met een serieus liquiditeitsprobleem. Daarom hebben betrokkenen een crowfundingsactie gestart. Het gedoneerde geld zal gebruikt worden om dringende zaken te kunnen betalen. 'Natuurlijk begrijpen we dat het incident ook twijfels oproept om deze actie te steunen, immers er kon toch ook zo veel geld van de rekening van Slow verdwijnen', schrijven de studenten bij de oproep om te doneren.

Ze benadrukken dat er nu maatregelen zijn genomen om roofacties in de toekomst te voorkomen. Er zijn nu altijd twee bestuursleden nodig zijn om geld over te maken. Daarnaast krijgt de kascontrolecommissie continue inzage in de bankrekeningen en zal voortaan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten worden overlegd voordat een bestuurslid kan aantreden.

Waarschuwing voor alle verenigingen

Rob Cuppen, directeur van het Radboud Sportcentrum steunt de crowdfunding. 'Wat deze vereniging is overkomen had mogelijk voorkomen kunnen worden, maar kan in principe elke vereniging overkomen', stelt hij. 'Het is daarmee ook een waarschuwing voor alle verenigingen, in het bijzonder de studentensportverenigingen, die goeddeels door vrijwilligers gedraaid worden, om genoeg zekerheden in te bouwen zodat hen dit niet hoeft te overkomen'.

Naast crowdfunding organiseren de studenten op 3 juni nog een veiling die de kas weer moet spekken. Wie nog een gekregen horloge of koffiezetapparaat heeft, over kookkunsten beschikt en een dinertje wil aanbieden of bijvoorbeeld kan voorzien in een cursus hooghouden, wordt gevraagd om zo bij te dragen aan een zo groot mogelijke opbrengst om de tennisvereniging uit de acute financiële problemen te helpen.

