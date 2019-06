Vrijwilligers gezocht voor De Hassinkhof : Bent u de kers op de taart!

Wij zoeken de kers op de taart!

De Hassinkhof in Gorssel is een huis voor 5 mannen met een licht verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum. Voor de dagelijkse zorg is er de geweldige begeleiding, maar voor de extra dingen, de kers op de taart, zoeken we vrijwilligers. Er zijn diverse mogelijkheden, zoals: samen koken en eventueel mee eten, spelletjes doen, begeleiding naar sport of club, mee op uitjes in het weekend, het bieden van extra gezelligheid, wandelen of fietsen, helpen met de was of iets anders, waar uw interesse ligt.

Bent u de kers op de taart? Reageren kan hieronder!