De muizensoap in Arnhem krijgt nog een staartje: Anneke's huis moet leeggeruimd

De muizensoap in het huis van Anneke uit Arnhem is nog niet ten einde. Eind vorig jaar ontstond er een muizenplaag in haar huis door werkzaamheden van Vivare. Na verschillende maatregelen moet de woning nu toch leeg, tot ongenoegen van de bewoonster.

Het verhaal begon vorig jaar november toen er werkzaamheden waren aan de cv-ketel in het huis van Anneke en haar partner Erik. Door de gaten die ontstonden wisten de muizen hun huurhuis binnen te dringen en in no-time hadden ze tientallen beestjes in huis. Verhuurder Vivare erkende de fout. Ze dichtten de gaten en zorgden voor bestrijding van de muizen met gif.

Eind goed al goed, zou je zeggen. Maar nu wil Vivare het huis grondig inspecteren en dus moeten de kasten van de muren en de berging leeg.

'Het is gewoon pesterij'

Anneke is ten einde raad. 'Het is gewoon pesterij. We moeten hier alle kasten uitruimen; waar moet ik met al die spullen naartoe?' Bovendien wil Vivare ook praten over de dieren die ze zelf houden. In een mail die Anneke kreeg staat te lezen:

'Jullie hebben veel dieren, muizen komen hier op af en blijven in de buurt van jullie woning. Het bestrijden van muizen wordt daardoor moeilijker. Dit is een punt van zorg, hier moeten we in de toekomst verder over praten. Het houden van dieren en daarbij geen overlast veroorzaken is altijd de eigen verantwoordelijkheid van huurders.'

'Dieren trekken geen muizen aan'

Maar dat is niet de oorzaak, volgens Anneke: 'Die dieren trekken die muizen niet aan. Het komt gewoon door die werkzaamheden van toen. Zo zijn ze ons huis binnen gekomen.'

Eind maart berichtte Omroep Gelderland ook al over de muizenplaag. Volgens Anneke zijn er nog steeds muizen in huis, maar is de situatie zoals die nu is 'beheersbaar'. 'Maar als we niet meewerken, gaan ze stoppen met de muizenbestrijding. En dan zijn ze zo weer terug. Dus we zullen wel moeten.'

Vivare wil niet veel kwijt over de zaak. 'Er zijn al verschillende maatregelen genomen en verder hopen we er samen met de huurders uit te komen. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: dat er geen muizen meer zijn. En dat moeten we samen doen.'