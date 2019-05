Grote zorgen over bezuiniging op Appelpop en Fruitcorso: 'Misschien wel de doodsteek'

De voorzitters van de twee grote evenementen in Tiel, Appelpop en het Fruitcorso, hebben grote zorgen over de voorgestelde bezuinigingen op het evenementenbudget. Zij zien niet waar de 70.000 euro die het stadsbestuur op evenementen wil bezuinigen vandaan moet komen en vrezen hun voortbestaan.

door Menno Provoost

Tiel moet vanaf volgend jaar zo'n 2,5 miljoen euro bezuinigen om de begroting op orde te krijgen. Hiervoor is een lange lijst aan voorstellen gemaakt waar de gemeenteraad op 27 juni over moet besluiten. Ook de evenementen ontkomen er niet aan, die moeten in twee jaar tijd zo'n 70.000 euro inleveren. Dit is een heet hangijzer in de stad.

Een paar jaar geleden zijn al verhitte discussies gevoerd tussen de gemeente en met name Fruitcorso en Appelpop over het reduceren van de kosten die de gemeente maakt voor het organiseren van evenementen. Jaarlijks wordt het budget hiervoor fors overschreden. De conclusie van de gesprekken was toen dat het voor de organisaties niet mogelijk was om meer kosten zelf te dragen. En daarin is niets veranderd, melden voorzitters Kees van Keulen van Appelpop en Laurens Verspuij van het Fruitcorso.

'Misschien wel de doodsteek'

Het is nog niet duidelijk hoeveel de afzonderlijke organisaties moeten bezuinigen omdat de raad zich er nog over moet buigen. Maar volgens Van Keulen wordt het sowieso een hele lastige zaak. 'We hebben natuurlijk al eerder gesprekken gehad over bezuinigingen en we weten dat dat heel lastig is. We gaan al jarenlang heel netjes met de centjes om. Als je dan een verzoek krijgt om veel te bezuinigen is dat eigenlijk onmogelijk.'

Van Keulen is benieuwd naar de precieze voorstellen waar het stadsbestuur mee komt. 'We willen wel aanhoren wat het plan precies is, maar wij kunnen eigenlijk gewoon geen dubbeltje missen. Als het niet kan bij ons en de raad gaat het toch doen, dan is het voor Appelpop misschien wel de doodsteek voor ons en andere evenementen. Dan ben je geen evenementenstad meer en ben je het goede imago op dat vlak kwijt. Dat zou ook wel een beetje zonde zijn.'

Corso 'vreest met grote vreze'

Laurens Verspuij van stichting Vierstromenland, de stichting die het Fruitcorso organiseert, is geschrokken van de voorstellen. 'We zijn al jaren in gesprek om de kosten terug te brengen. Er is heel serieus naar gekeken, maar het is niet gelukt. Of je kort op de subsidie of meer kosten in rekening brengt, dat is lood om oud ijzer. Gelukkig schreef het Fruitcorso met de nieuwe opzet vorig jaar weer groene cijfers, maar zo'n bezuiniging gaan we niet trekken. Ook voor de corsoclubs wordt dat heel ingewikkeld.'

Anders dan Van Keulen rekent de corsovoorzitter niet op een beter uitgewerkt voorstel voor de besparing. 'Ik vrees met grote vreze dat het bonnetje gewoon bij ons wordt ingediend met het verzoek te betalen. Dat lukt ons dus ook niet.'

Nu er betaald moet worden om het corso te zien, zouden bezoekers meer aan de kosten kunnen bijdragen. Maar dat ziet Verspuij niet zitten. 'Wij zijn niet in de positie dat we ongestraft een prijsverhoging kunnen doorvoeren als daar niet een verhoging van de kwaliteit tegenover staat.'

Bezuinigingsvoorstellen

In de bezuinigingsvoorstellen staat dat er 25.000 euro van het budget voor subsidie en sponsoring van alle evenementen gaat. Dat budget is bijna 150.000 euro. Daarbij inbegrepen is een bijdrage van 25.000 euro aan de lokale corsoclubs voor de huur van hun bouwplaats.

Daarnaast maakt de gemeente kosten om de evenementen mogelijk te maken, bijvoorbeeld voor wegafzettingen en verkeersregelaars, veiligheidsmaatregelen of aanpassingen in de openbare ruimte. Vooral voor Appelpop en Fruitcorso worden veel kosten gemaakt en wordt het budget jaarlijks ver overschreden. Afgelopen editie gaf de gemeente ruim 248.000 euro uit, ruim 55.000 euro meer dan er in de begroting voor is uitgetrokken.

De gemeente wil dit tekort terugbrengen met 30.000 euro door (verder) te bezuinigen op de subsidie en sponsoring, de bijdragen aan de corsoclubs en door meer kosten aan de organisaties door te berekenen. Dat laatste moet gerekend over alle evenementen nog eens 15.000 euro in het laatje brengen. Bij elkaar gaat het dus om een bezuiniging van 70.000 euro.