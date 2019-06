'In elke bocht een stukje verdriet loslaten', Reinard uit Apeldoorn doet mee aan Alpe d'HuZes

Het is 2016 als Jeanine Stokking de strijd tegen kanker verliest. 'Heel triest. Ze is veel te vroeg om het leven gekomen. Ze was 47 jaar', vertelt Van Baak.

Voor haar overlijden had Stokking geregeld dat er tijdens haar afscheidsdienst geld zou worden ingezameld voor nieuwe hometrainers voor de afdeling oncologie in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. 'Er stond ergens op de afdeling een verouderde hometrainer', aldus Van Baak. 'Maar Jeanine was een verbindend iemand. Ze vroeg aan iedereen van de afdeling of ze gezellig daar konden komen. Sommige patiënten konden niet eens meer fietsen, maar gingen mee voor de saamhorigheid', vertelt hij trots.

Reinhard en zijn schoonmoeder brachten de hometrainers zelf naar het ziekenhuis. Daar is het hoekje omgedoopt tot de 'Jeanine Stokking Fitness Club'. 'Er zijn inmiddels enorm veel kilometers op gefietst', vertelt een verpleegster tegen Van Baak.

Door mee te doen aan Alpe d'HuZes doet Reinard van Baak zelf iets voor onderzoek naar kanker. Inmiddels heeft zijn team meer dan 20.000 euro opgehaald. Hij ziet op tegen de emotionele klim. 'Wij vertrekken naar boven om in elke haarspeldbocht een stukje verdriet los te laten', aldus Van Baak. 'Als we dan boven zijn hopen we heel erg blij te zijn dat we Jeanine hebben mogen kennen. Ze was echt iemand die mensen verbindt. Zelfs na haar dood verbindt ze onze groep en de patiënten in het ziekenhuis.'