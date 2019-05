Dat is makkelijk! Ontvang nieuws van Omroep Gelderland via WhatsApp

Foto's, video's en nieuwstips worden al veelvuldig gedeeld op het nummer 0622054352 en daar is de redactie heel blij mee. 'Dagelijks krijgen we waardevolle nieuwstips, maar ook foto's en video's van wat er in Gelderland speelt. Ook worden we via WhatsApp wel eens gewezen op een tikfout en ook daar zijn we blij mee', zegt Hermina de Vries, coördinator media-innovatie bij Omroep Gelderland.

Grappige video's en belangrijk nieuws

Sinds een week is het mogelijk om via ditzelfde WhatsApp-nummer ook nieuws uit Gelderland te ontvangen. Wie zich aanmeldt komt op de WhatsApp-verzendlijst te staan. Het is dus geen groep, maar er kan wel meteen op gereageerd worden. De redactie houdt deze reacties nauwlettend in de gaten. 'We willen dagelijks niet meer dan drie appjes versturen, alleen bij uitzonderlijke situaties zal dit vaker zijn. Denk aan grappige video's, belangrijk nieuws en handige tips', vertelt De Vries.

Ook wil de redactie van Omroep Gelderland via WhatsApp af en toe vragen om hulp bij het maken van nieuwsverhalen. 'Als het openbaar vervoer staakt, horen wij bijvoorbeeld graag van ons publiek via WhatsApp wat de impact van deze staking is op hun leven. Op die manier kunnen wij ons werk beter doen en onze nieuwsverhalen verbeteren', aldus de coördinator media-innovatie.

Aanmelden voor lijst

Wilt u zich aanmelden voor de Omroep Gelderland WhatsApp-verzendlijst? Dat is gratis en heel eenvoudig.

Volg de instructies op onze website: Omroepgelderland.nl/whatsapp

De aanmeldingen zijn anoniem en we zullen het telefoonnummer niet voor andere doeleinden gebruiken, dan voor het versturen van berichten.