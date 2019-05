White Ribbon Mile herdenkingswandeling Oosterbeek

Datum: De route is open van 09 september tot 27 september 2019 elke dag open van 0.00 tot 24.00. (betreden op eigen risico)

Locatie: Starten kan bij de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg 134 in Oosterbeek.



De kerk is opengesteld van 1 mei tot 1 oktober op woensdag, donderdag en zondag van 14:00 tot 17:00 uur. In de herdenkingsweek van 16 t/m 26 september dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur.

Alle zondagen in de maand september kan er ook gestart worden in de Event Theater Concertzaal Oosterbeek Rozensteeg 3, Oosterbeek, open van 11.00 tot 17.00 uur. In de herdenkingsweek van 16 t/m 26 september dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.



In de Oude Kerk is ook een film te zien over de route van de terugtrekking van toen en de betekenis van nu. De film duurt circa tien minuten.



Informatie:

White Ribbon Mile is een korte wandeling door de uiterwaarden bij de Oude Kerk in Oosterbeek naar het herdenkingsmonument aan de Rijn. Het herinnert aan de terugtrekking van de Britse en Poolse soldaten in de nacht van 24 op 25 september 1944 na het mislukken van de Slag om Arnhem. De route start bij de oude kerk en de concertzaal. De route is afgezet met witte linten zoals deze ook tijdens de terugtrekking gebruikt werden. Daarnaast is er een film te zien die vertelt over de terugtrekking. En de betekenis daarvan voor vandaag de dag.

