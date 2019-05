Wethouder Storteboom ontvangt magazine Uit de Kunst

Van Hemmen: 'Het was een flinke klus om alle elementen bij elkaar te krijgen, maar dat is uitstekend gelukt. Met een oplage van 20.000 willen we er voor zorgen dat de informatie over Nunspeet zo breed mogelijk wordt verspreid. Er hebben meer dan 160 adverteerders aan meegewerkt en ik durf te zeggen dat als je er niet in staat het een gemiste kans is.' Het Magazine, dat gratis is te verkrijgen, staat boordevol informatie over de historie, wandelen, fietsen, de horeca en zo meer.

In alle belangrijke (toeristische) locaties zullen voldoende exemplaren worden neergelegd. Een compleet magazine waarmee de toerist in Nunspeet en de andere kernen van de gemeente zeer uitgebreid wordt geïnformeerd. Het Magazine is ook beschikbaar voor de inwoners en onder meer te verkrijgen in het VVV-kantoor.