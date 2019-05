Niet meer naar supermarkt voor blikje fris dankzij watertappunt op schoolplein

Water drinken in plaats van zoete, dik makende frisdranken. Het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen wil kinderen stimuleren vaker voor water te kiezen. Dat kan door watertappunten op schoolpleinen.

door Rob Haverkamp

Ongeveer één op de vijf kinderen drinkt (bijna) nooit water of thee zonder suiker. Maar 58% van de kinderen drinkt gemiddeld wel één of twee zoete drankjes per dag en 17% drinkt er drie of meer. Hoe lager opgeleid de ouders, hoe vaker het kind geen water of thee drinkt.

Niet meer naar de supermarkt

Op scholen, bijvoorbeeld in de kantine, wordt al gestimuleerd om water te drinken. Op openbare buitenspeelplekken waar veel kinderen komen ondersteunt de gemeente de aanleg van watertappunten door te voorzien in de onderhoudskosten. Sinds 2016 beschikken ook voetbalveldjes, de zogeheten Cruijff Courts, in Nijmegen over een watertappunt, mede dankzij het Johan Cruijff Foundation.

D66 in Nijmegen wil dat het college water als alternatief ook aantrekkelijker maakt op schoolpleinen, zodat spelende jeugd niet naar een supermarkt gaat voor een blikje fris. Het college wil scholen daarmee helpen. Vooral door tegemoet te komen in de onderhoudskosten, onder voorwaarde dat het schoolplein openbaar toegankelijk is.

De gemeente brengt ook de mogelijkheid voor subsidie voor watertappunten onder de aandacht van basisscholen.