OM eist 28 jaar cel en tbs voor moord op Anne Faber

Volgens het OM is alsnog komen vast te staan dat de 29-jarige P. een vooropgezet plan heeft gehad Faber te doden, dat hij niet in een opwelling heeft gehandeld en dat er dus sprake is van moord. Eerder achtten het OM noch de rechtbank het bewijs daarvoor geleverd.

Anne Faber (25) verdween op 29 september 2017, tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. Het stoffelijk overschot van Faber werd bijna twee weken later op aanwijzing van P. gevonden in een door hem gedolven graf, in de buurt van Zeewolde.

Faber groeide op in Elst. Ze studeerde in Nijmegen en verhuisde daarna naar Utrecht. Haar uitvaart was in de Nijmeegse Stevenskerk.

De rechtbank legde P. vorig jaar eveneens 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging op, wegens gekwalificeerde doodslag, verkrachting en ontvoering.

