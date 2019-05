Proef met gratis ophalen grofvuil in wijken Arnhem

Doel is te onderzoeken hoe dit bijdraagt aan een schonere openbare ruimte. Na de proef wordt bekeken of er voor de hele gemeente een vervolg komt.

Broedplaats van (zwerf)afval

Nu in Arnhem het omgekeerd inzamelen is ingevoerd kunnen huishoudens hun restafval 24 uur per dag, 7 dagen per week in ondergrondse containers kwijt. In de praktijk blijkt de omgeving van deze container in sommige gevallen een broedplaats van (zwerf)afval.

In de geselecteerde wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee en Malburgen werd helaas regelmatig grofvuil aangetroffen bij ondergrondse containers. Dat is de reden om juist in deze wijken met de proef te starten.

Twee soorten proeven

Er worden twee soorten proeven uitgevoerd met het gratis ophalen van grofvuil. In de wijken Geitenkamp en Arnhemse Allee kunnen inwoners op drie vaste dagen, 6 juni, 27 juni en 18 juli, gratis hun afgedankte spullen aanbieden. Na telefonisch melden, neemt de kraakperswagen van SUEZ de spullen mee. In de wijk Malburgen kunnen bewoners in de periode van 17 juni tot 18 oktober maximaal drie keer telefonisch een afspraak maken om grofvuil gratis op te laten halen. Zij spreken zelf een ophaaldag af.