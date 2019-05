Inspectie legt zorgaanbieder Sifa uit Nijmegen flinke straf op

Per direct alle cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder en onmiddellijk stoppen met het aannemen van nieuwe cliënten. Dat is de strafmaatregel die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd oplegt aan thuiszorgaanbieder Sifa uit Nijmegen.

door Rob Haverkamp

Sifa krijgt twee weken de tijd om gehoor te geven aan de opgelegde sanctie. Volgens de inspectie is er bij de zorgaanbieder sprake van structurele tekortkomingen in de geboden zorg. De kwaliteit en veiligheid van de zorg is niet gewaarborgd. De thuiszorgorganisatie mag niet langer zorg verlenen tot de inspectie heeft vastgesteld dat de tekortkomingen zijn weggenomen.

Een medewerkster die anoniem wil blijven laat desgevraagd weten dat er nog 60 cliënten waren, waarvan voor 20 nog onder gebracht moeten worden bij een andere zorgverlener. Dat verloopt heel moeizaam omdat veel zorgaanbieders vol zitten.

Veiligheid van cliënten

De inspectie concludeert dat er sprake is van ernstige structurele tekortkomingen in de geboden thuiszorg door Sifa. Zo worden zorghandelingen uitgevoerd door medewerkers die daartoe niet bevoegd zijn. Het type zorg dat cliënten ontvangen komt niet bij alle cliënten overeen met de zorg die is afgesproken in de indicatie en op basis waarvan declaraties plaatsvinden.

De inspectie heeft weinig vertrouwen in het vermogen tot verbeteren van de organisatie. De inspectie zegt daarom niet anders te kunnen dan over te gaan tot het opleggen van de sancties om de veiligheid van cliënten te waarborgen. Dat de Stichting Zorggroep Sifa vorige week dinsdag door de rechter failliet is verklaard, doet daar verder niets aan af.

Begon goed

Personeel meldde zich massaal ziek. 'Sifa begon goed. We zijn heel snel gegroeid', zei een medewerkster eerder die haar verhaal anoniem deed bij Omroep Gelderland. 'We hadden op een gegeven moment 120 cliënten en 50 man personeel. Maar onze bestuurder is erg onprofessioneel'.

'Ze had geen idee wat ze aan het doen was. Voerde 's ochtends een sollicitatiegesprek in haar eentje met iemand die dan dezelfde avond nog naar een cliënt moest. Daar zaten studenten bij die geen enkele opleiding hadden.' De oprichter en enige bestuurder van Sifa erkende in reactie dat er problemen zijn. Ze was niet bereikbaar voor commentaar op de opgelegde sancties.

