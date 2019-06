Geelvinck Muziek Museum in Zutphen dreigt dakloos te worden

door Madelien Jansen

Zoals het er nu naar uitziet moet het Geelvinck Muziek Museum binnen een maand het rijksmonument Huis de Wildeman hebben verlaten. Een groot probleem, volgens directeur Jurn Buisman. 'Het is onmogelijk om een collectie van meer dan honderd piano's even onder de arm op te pakken en naar een andere locatie te brengen. Dat gaat gewoon niet. Vrijwilligers van het museum zijn daarom een petitie gestart, als laatste strohalm om alsnog op de huidige locatie te kunnen blijven.

Huren of kopen

Alleen wanneer het museum instemt met de jaarlijkse huurprijs van 61.477 euro, het pand koopt, of zelf een derde partij vindt die het pand wil kopen, kan het museum blijven. 'Het is voor ons niet te betalen, we zijn een museum in opbouw', vertelt Buisman. 'We verwachten dat we in een periode van ongeveer vijf jaar ergens zijn dat we huur kunnen betalen. We zijn daarin nu halverwege en we hopen dat de gemeente ons gunt deze periode nog te blijven.'

Maar daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Volgens wethouder Laura Werger waren de afspraken vanaf het begin, toen het museum in 2017 vanuit Amsterdam naar Zutphen kwam, glashelder. Na twee jaar zou er huur moeten worden betaald of zou het pand gekocht kunnen worden. En dus is ze niet van plan om een uitzondering te maken. 'De gemeente heeft heel veel andere huurders die ook in onze panden zitten. Ik kan dit niet verkopen aan die huurders.'

In het Geelvinck Muziek Museum staat een collectie van ruim honderd historische piano's. Er zijn wisselende tentoonstellingen en er worden wekelijks concerten gehouden. Ook werkt het museum samen met diverse conservatoria, zoals onder meer ArteZ en wordt er ieder jaar het Fortepiano Festival gehouden.

Onderhoud

Met name de hoogte van de huurprijs stuit de museumdirecteur tegen de borst. Volgens hem is dit bedrag te hoog voor de huidige staat van het pand. 'Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat achterstallig onderhoud ons op deze manier in de schoenen wordt geschoven.' Ook vindt de directeur het onterecht dat de huurprijs direct ingaat. 'Terwijl het onderhoud in de komende jaren eerst nog moet worden weggewerkt, met alle ongemak voor het museum van dien.'

Wethouder Werger beaamt dat het pand wel een opknapbeurt kan gebruiken. Maar dat de gemeente de afgelopen jaren het onderhoud verslonsde, is volgens haar onjuist. Tussen 2009 en nu zou er wel degelijk iets zijn gedaan. 'Het schilderwerk en de voorgevel zijn opgeknapt, de CV-ketel in het voorhuis is vervangen, er is een nieuwe dakkapel en de kozijnen en luiken zijn hersteld.'

Alternatieve locatie

De gemeente heeft bij het museum ook een aantal alternatieve locaties aangekaart. 'We hebben gekeken of we wat kunnen doen in het Agnietenklooster of de Hanzehof. Maar uiteindelijk zijn wij als gemeente niet aan zet om hun probleem op te lossen. Ze zijn zelf aan zet.' Buisman geeft aan open te staan voor deze alternatieven, maar zegt dat deze op korte termijn niet haalbaar zijn. 'Wij zijn ook naarstig op zoek naar andere mogelijkheden, maar het moet wel realistisch zijn'.

Met een groot festival in augustus in het vooruitzicht maakt Buisman zich grote zorgen over de toekomst. De directeur hoopt dan ook dat de wethouder op korte termijn toch nog van gedachten verandert en inziet welke waarde het museum voor de stad heeft. 'Wij leveren de gemeente ook geld op. Wij trekken niet alleen bezoekers uit Zutphen, maar ook van ver daarbuiten. Dat is ook een economisch voordeel.'