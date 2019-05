Weer een pensioenstaking: actievoerders verzamelen in Arnhem

De actievoerders van CêlaVíta in Wezep vertrekken. Foto: Omroep Gelderland

Er wordt woensdag opnieuw gestaakt. Niet in het openbaar vervoer zoals een dag eerder, maar in de (metaal)industrie, bouw en sociale werkvoorziening. Actievoerders willen onder meer dat mensen met zware beroepen eerder met pensioen kunnen. Aan het einde van de ochtend komen ze samen in Arnhem.

Ook in Groningen, Den Haag en Eindhoven zijn manifestaties. De reden dat de acties over twee dagen zijn verspreid, is een praktische, vertelt FNV-bestuurder Daniëlle Wiek. 'Onze mensen moeten ook gewoon naar één van die vier landelijke actielocaties kunnen komen.'

De eis is nog steeds hetzelfde: een (voorlopige) bevriezing van de pensioenleeftijd en eerder pensioen voor mensen met een zwaar beroep. Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw legde daar op Radio Gelderland meer over uit.

Manifestatie op de Markt

Van deze staking gaan de meeste Nederlanders een stuk minder merken dan gisteren, toen het openbaar vervoer grotendeels plat lag. Nu verzamelen werknemers van bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening in Doetinchem en voedselverwerker CêlaVíta in Wezep zich in Arnhem voor een manifestatie op de Markt.

Dat laatste bedrijf is overigens niet bang voor grote verstoringen in de productie. 'Het gaat bij ons om een handjevol mensen. We respecteren het recht om te staken, maar verwachten hier geen grote hinder van', zegt een medewerker van de personeelsafdeling van CêlaVíta.

