Oldtimerfan Wim over zijn VW Karmann Ghia: 'Ze heeft prachtige billen!'

Niet dat de oldtimer er niet al helemaal opgepoetst bij staat, want als Wim rust zoekt doet hij zijn stofjas aan en gaat dan eindeloos poetsen. ‘Een ander doet aan yoga, maar ik kan rustig een uur lang poetsen op één bumper. Heerlijk!’

Prachtige billen en neus

Wims VW Karmann Ghia uit 1968, een echte classic. ‘Vorig jaar is ze 50 geworden’, vertelt hij. Wim legt de nadruk op de vrouwelijk kant van zijn Volkswagen. Voor hem is Ghia namelijk een vrouw.

Kijk hier naar een video over de Volkswagen van Wim Strijbosch:

‘Ze heeft mooie billen! Al mag je dat tegenwoordig geloof ik niet meer zeggen. Maar dat is wel echt zo: prachtige golvende achterkant. En de neus, die is ook heel bijzonder. Die zie je bij geen enkele andere auto. Daar krijg ik vaak opmerkingen over.’

Zijn vrouw vindt het allemaal hartstikke leuk. Wim legt uit: ‘We zijn samen verliefd geworden op deze auto. Het gaat haar om de mooie ritjes. Ze interesseert zich niet voor de techniek.’

De molen en de auto

De auto is een echt gezinsbak, ondanks 'haar' leeftijd. Als de jongste ergens in het land moet voetballen, gaat de picknickmand mee. 'En op de terugweg stel ik de TomTom in op kronkelweggetjes en dan doen we soms rustig drie uur over de terugtocht. Prachtig!'

Het liefst rijdt Wim met de auto naar een molen. ‘Mijn ouders hadden vroeger een molen en ik heb mezelf ten doel gesteld om de Karmann Ghia met alle molens in Nederland op de foto te zetten. Het mooist is de tocht ernaartoe. De molen is dan het doel, maar je komt op zulke mooie plekjes. Ik heb nu 200 foto’s, maar er zijn 1200 molens in heel Nederland dus ik heb nog wel even te gaan!’

Ghia, het ijsje

Ghia Karmann - ze heeft al een klinkende naam. Maar Ghia heeft ook een bijnaam: de ijsjesauto. Wim verklaart die naam: Wat doe je met zo’n auto? Die haal je uit de garage als het mooi weer is en dan ga je ergens naartoe om een ijsje te eten. Dus daarom de ijsjesauto.

Met nog tien enthousiastelingen besloot Wim een aantal jaar geleden de Diemse Toren Classic (een toertocht met oldtimers) nieuw leven in te blazen. Met zo’n 80 à 90 auto’s rijden zij dan rond en stoppen onderweg ergens voor de lunch.

‘Vooral de diversiteit van zo’n tocht is leuk: iedereen heeft een ander merk auto en het zijn ook allemaal andere type mensen; van kunstenaars tot advocaten', besluit de Didammer.