Waar gaat die 650 miljoen van het nieuwe college heen?

Waar gaat het geld naar toe? De belangrijkste posten:

- Mobiliteit: 160 miljoen

- Economie: 80 miljoen

- Wonen: 80 miljoen

- Werkwijze Gelders bestuur: 60 miljoen

- Landbouw: 50 miljoen

- Natuur en Landschap: 40 miljoen

door Gerwin Peelen

De grootste post in het investeringsoverzicht is de post mobiliteit met 160 miljoen euro. Dat geld is gereserveerd voor investeringen in wegen, de verkeersveiligheid en het openbaar vervoer. Op dat dossier worden de verbreding van de A15 in het Rivierenland en de weg door Malden genoemd. Ook gaat de provincie lobbyen om ervoor te zorgen dat er geen tol komt op de A15.

Ook voor wonen zijn miljoenen beschikbaar: 80 miljoen. Als het aan de provincie ligt komen er voldoende woningen in alle segmenten: koop en huur. En alle woningen moeten klimaat- en energieneutraal zijn. 'Veilig en gezond wonen, in een omgeving die groen is en de uitdagingen van klimaatveranderingen opvangt.'

Waar het geld precies naar toe gaat is nog niet duidelijk. Nieuwe woningen moet het liefst binnen de grenzen van de dorpen en steden komen. 'Wanneer realisatie vraagt om bouwgrond buiten de bebouwde kom moet rekening worden gehouden met de toekomstbestendigheid.'

Arbeidsmigranten

Voor de economie is 80 miljoen euro gereserveerd. De centrale boodschap daar is dat innovatie centraal moet staan.

De Gelderse economie wordt volgens het college geremd door een tekort aan arbeidskrachten, met name in de zorg en techniek. Er moet worden ingezet op een zorg- en techniekpact.

Maar in het akkoord wordt ook gesproken over arbeidsmigranten. 'Het vinden van voldoende gekwalificeerd Nederlands personeel is meer en meer een bottleneck: denk aan de groente- en fruitteelt en aan de grote logistieke distributiecentra. Arbeidsmigranten vormen dan een welkome oplossing.' Ook wil de coalitie 'beleidsruimte' aanbieden om huisvesting te realiseren.

Natuurinclusieve landbouw

Het potje landbouw heeft 50 miljoen. Een stevig investeringsbudget, volgens de coalitie, voor boeren die over willen gaan op natuurinclusieve landbouw. 'Met dat budget kunnen we bijdragen aan kennisuitwisselingen, het stimuleren van de transities en de ontwikkeling van kansrijke verdienmodellen.' De boer moet volgens de provincie 'een eerlijke prijs krijgen voor zijn producten en een fatsoenlijk inkomen hebben.'

Andere investeringen Goed bestuur, veiligheid 15 miljoen Gelders bestuur 60 miljoen Cultuur 30 miljoen Erfgoed 40 miljoen Natuur en Landschap 40 miljoen Leefbaarheid & sociale cohesie 50 miljoen Gezonde leefomgeving 20 miljoen

En dan is er nog het toerisme. Daar is 20 miljoen gereserveerd (plus vijf miljoen voor het programma Vrijheid). De Veluwe is volgens de provincie een 'topgebied', maar ook bij andere regio's moet 'doorontwikkeld worden.' Ook is er aandacht voor de natuurkwaliteit op de Veluwe - en dat die niet aangetast mag worden door recreatie.'

Een structurele financiering komt er voor de uitwerking van bevrijding en vrijheid. 'Gelderland als het Normandië van Nederland. Daarbij staat de betekenis van vrijheid voor vandaag centraal. En dat is meer dan het oorlogsverleden zelf. Hierbij hoort een extra structurele financiering.'

Daarnaast start de provincie met een project Sport en Ondermijnen om ervoor te zorgen dat sportverenigingen niet vatbaar zijn voor ondermijnende activiteiten en grondeigenaren krijgen 100 procent van de kosten vergoed als op hun terrein gedumpt drugsafval moet worden geruimd.

In totaal is er 790 miljoen voor investeringen, maar 140 miljoen - voor energietransitie en de klimaatadaptie - is al opgenomen in het huidige budget. Van de 650 miljoen komt er 100 miljoen uit incidentele ruimte, 200 miljoen vrijval en 350 miljoen is afkomstig van de Nuon-gelden.