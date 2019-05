Opnieuw auto over de kop in Willemstunnel Arnhem

Voor de derde keer in korte tijd is er een auto over de kop geslagen in de Willemstunnel in Arnhem. De tunnel staat bekend om de vele ongelukken die er gebeuren. Het gaat telkens om eenzijdige ongelukken.

Zo sloeg er op 3 januari jl. een auto over de kop. Een maand ervoor, op 2 december 2018, was het ook raak. Gezien de vorm van de tunnel lijkt het niet heel vreemd dat auto's over de kop vliegen als ze naast de weg terechtkomen. De tunnel heeft de ronde vorm van een rodelbaan. In dit geval kwam de bestuurder er goed vanaf, zonder verwondingen.

Automobilist reed zich vast

Maar niet alleen auto's die over de kop slaan zijn er oorzaak van dat de tunnel tijdelijk afgesloten wordt. Een paar dagen na het ongeluk eind vorig jaar, op 7 december, reed een automobilist zich vast in de Willemstunnel.

En ook vorige maand was de tunnel weer even dicht, op 8 april, toen de bestuurder van een vrachtwagen zich klem reed in de tunnel.

'Belangrijkste verkeersader'

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er intern wel gesproken of er iets kan veranderd worden in de tunnel, maar is dat in de praktijk vrijwel ondoenlijk. 'Het is de belangrijkste verkeersader van de stad. Het verkeer moet doorstromen.'

Wat de oorzaak van dit ongeluk is, is nog onduidelijk. 'In eerdere gevallen was ook wel sprake van mensen die te hard reden. Dan is er niets aan te doen. We hebben wel al eerder aan de politie gevraagd om meer te controleren in de hoop dat daar een preventieve werking uitgaat', stelt de woordvoerder.