TERUGLEZEN | De Graafschap degradeert na nederlaag tegen Sparta

DE GRAAFSCHAP - SPARTA ROTTERDAM 0-2

90' Er komen vier minuten bij aan extra tijd. Er moet nu echt een klein wonder gebeuren.

84' De laatste wissel bij De Graafschap: Serrarens is de vervanger van Narsingh.

83' Als De Graafschap scoort in de laatste minuten, komt er een verlening. Blijft de stand zo, degradeert de ploeg uit de eredivisie.

82' 0-2! Adil Auassar kopt raak.

80' Het is eenrichtingsverkeer. Sparta blijft maar aanzetten. De spanning op de tribune wordt sommige fans nu al te veel.

74' Het wordt alsnog flink nagelbijten. De Graafschap leek de zaken op orde te hebben, maar is nu toch tegen een hele vervelende tegentreffer aangelopen. Scoort Sparta er nog een, degradeert de ploeg van Henk de Jong.

73' Oei! Sparta komt op voorsprong. Dervisoglu tikt binnen.

66' Volle bak in Doetinchem.

63' Een prima kans voor de thuisploeg. Benschop draait weg en haalt uit; Sparta-doelman Coremans redt.

60' Ook bij De Graafschap is er een wissel. Delano Burgzorg komt voor Nabil Bahoui. Het aftellen is begonnen!

58' Een tweede wissel bij Sparta. Dervisoglu vervangt oud-NEC'er Rayhi.

53' De fans van De Graafschap laten zich na rust een stuk meer horen. Nog 35 minuten moeten de Superboeren overleven.

49' Een grote kans voor El Jebli op de 1-0. Hij kopt een voorzet van Benschop over.

46' Sparta heeft één keer gewisseld. Abdou Harroui is in de kleedkamer gebleven en is vervangen door Deroy Duarte.

RUST 0-0. De Graafschap had alleen vlak voor rust een fase van druk. De bezoekers zijn tot nu toe de bovenliggende partij, maar echt serieuze grote kansen zijn er nog niet geweest.

Foto: Wil Kuijpers

42' Vlak voor rust een fase waarin De Graafschap wat druk uitoefent op het doel van Sparta. Tutuarima haalt uit, zijn inzet gaat voorlangs.

38' Jordy Tutuarima met een schot van afstand. Levert geen gevaar op.

33' Een enorme kans voor Laros Duarte van Sparta. Hij had de 0-1 voor het inkoppen. Daar ontsnappen de Superboeren.

Foto: Wil Kuijpers

32' Het uitvak maakt het meeste geluid, vanavond. De fans van Sparta hebben geloof in hun spelers. Gezien het spelbeeld tot nu toe is dat niet zo vreemd.

Foto: Wil Kuijpers

25' Een scrimmage voor het doel van Sparta. De bal wordt meerdere keren ingeschoten, maar gaat niet het doel in. Ook wordt er nog Sparta-hand geraakt, maar de scheidsrechter ziet er geen strafschop in. De VAR deelt die mening.

23' Een tegenvaller voor De Graafschap: Azor Matusiwa kan niet verder. Hij wordt vervangen door Frank Olijve.

20' De bezoekers zijn de bovenliggende partij. Het staat 0-0 in Doetinchem, wat na negentig minuten zou betekenen dat De Graafschap op het hoogste niveau actief blijft.

9' De eerste kans voor De Graafschap. Een aardige voorzet van Furdjel Narsingh wordt gemist door Nabil Bahoui.

7' De eerste gele kaart in de wedstrijd is voor Sven Nieuwpoort.

3' Sparta neemt het initiatief en komt in de beginfase een paar keer gevaarlijk in de buurt van het doel van Nigel Bertrams.

1' We zijn begonnen.

VOORAF

20.40 Een prachtige sfeeractie van de fans van De Graafschap! Dat zal de spelers vast motiveren.

20.35 Bryan Smeets, oud-speler van De Graafschap op Radio Gelderland: 'We hebben zelf tegen Sparta gespeeld en zijn helaas uitgeschakeld. De Graafschap heeft wel een goed uitgangspunt.'

Foto: Omroep Gelderland

20.25 De sfeer zit er al goed in op de Vijverberg. Er wordt volop gezongen. De spanning is daarnaast ook goed voelbaar. Het is niet zomaar een potje vanavond, natuurlijk.

20.20 De fans zijn op weg naar het stadion.

Foto: Omroep Gelderland

20.15 Ook de spelers van De Graafschap beginnen aan de warming-up.

20.10 Directeur van De Graafschap, Hans Martijn Ostendorp, geeft live bij Radio Gelderland tekst en uitleg: zaterdag hebben de supporters ons naar de overwinning geschreeuwd.

Foto: Omroep Gelderland

20.05 Iedere fan van De Graafschap zou tekenen voor dezelfde uitkomst, vanavond.

20.00 Er zijn veel positieve geluiden te horen rond De Graafschap in aanloop naar het duel, maar Sven Nieuwpoort (voormalig aanvoerder en sinds kort terug als basisspeler) waarschuwt. 'Sparta heeft gewoon een goede ploeg. Het gaat heel spannend worden.'

19.50 De bus van Sparta voor de Vijverberg. Over iets minder dan een uur wordt er hier afgetrapt. Het stadion zit nog lang niet vol, maar de eerste fans hebben een plekje gevonden.

Foto: Omroep Gelderland

19.45 De opstellingen zijn bekend. Net als in de eerste wedstrijd, afgelopen zaterdag in Rotterdam, beginnen Javier Vet en Furdjel Narsingh in de basis

19.38 Er staat vanavond veel op het spel voor beide elftallen. De winnaar van de tweestrijd krijgt niet alleen een plek in de eredivisie van volgend seizoen, maar ook deze trofee.

Foto: Wil Kuijpers

19.35 De spelers en trainer van Sparta zijn gearriveerd in Doetinchem.

Foto: Wil Kuijpers

Foto: Wil Kuijpers

Henk Fraser, oud-trainer van Vitesse. Tegenwoordig de baas op Spangen.

19.30 Onze verslaggever ving voor het stadion enkele fans van De Graafschap op.

19.25 De Graafschap heeft enorme financiële belangen bij handhaving in de eredivisie, vanavond. Bij degradatie keldert de begroting fors. 'Maar het vertrouwen spat er vanaf bij de spelers', vertelt directeur Hans Martijn Ostendorp.

19.20 De spanning is groot in Doetinchem. Het moet vanavond gebeuren voor de Superboeren.

19.15 De ontknoping van de play-offs voor De Graafschap en Vitesse wordt vanavond live uitgezonden in een extra uitzending op Radio Gelderland. De Graafschap moet proberen om in de eredivisie te blijven. Na de 2-1 zege zaterdag uit tegen Sparta volstaat in de return op de Vijverberg een gelijkspel voor de Superboeren en mag er zelfs met 1-0 worden verloren.