LIVEBLOG | De Graafschap speelt belangrijkste wedstrijd van het jaar

LIVEBLOG DE GRAAFSCHAP - SPARTA ROTTERDAM

20.25 De sfeer zit er al goed in op de Vijverberg. Er wordt volop gezongen. De spanning is daarnaast ook goed voelbaar. Het is niet zomaar een potje vanavond, natuurlijk.

20.15 Ook de spelers van De Graafschap beginnen aan de warming-up.

20.10 Directeur van De Graafschap, Hans Martijn Ostendorp, geeft live bij Radio Gelderland tekst en uitleg: zaterdag hebben de supporters ons naar de overwinning geschreeuwd.

Foto: Omroep Gelderland

20.05 Iedere fan van De Graafschap zou tekenen voor dezelfde uitkomst, vanavond.

20.00 Er zijn veel positieve geluiden te horen rond De Graafschap in aanloop naar het duel, maar Sven Nieuwpoort (voormalig aanvoerder en sinds kort terug als basisspeler) waarschuwt. 'Sparta heeft gewoon een goede ploeg. Het gaat heel spannend worden.'

19.50 De bus van Sparta voor de Vijverberg. Over iets minder dan een uur wordt er hier afgetrapt. Het stadion zit nog lang niet vol, maar de eerste fans hebben een plekje gevonden.

Foto: Omroep Gelderland

19.45 De opstellingen zijn bekend. Net als in de eerste wedstrijd, afgelopen zaterdag in Rotterdam, beginnen Javier Vet en Furdjel Narsingh in de basis

19.38 Er staat vanavond veel op het spel voor beide elftallen. De winnaar van de tweestrijd krijgt niet alleen een plek in de eredivisie van volgend seizoen, maar ook deze trofee.

Foto: Wil Kuijpers

19.35 De spelers en trainer van Sparta zijn gearriveerd in Doetinchem.

Foto: Wil Kuijpers

Foto: Wil Kuijpers

Henk Fraser, oud-trainer van Vitesse. Tegenwoordig de baas op Spangen.

19.30 Onze verslaggever ving voor het stadion enkele fans van De Graafschap op.

19.25 De Graafschap heeft enorme financiële belangen bij handhaving in de eredivisie, vanavond. Bij degradatie keldert de begroting fors. 'Maar het vertrouwen spat er vanaf bij de spelers', vertelt directeur Hans Martijn Ostendorp.

19.20 De spanning is groot in Doetinchem. Het moet vanavond gebeuren voor de Superboeren.

19.15 De ontknoping van de play-offs voor De Graafschap en Vitesse wordt vanavond live uitgezonden in een extra uitzending op Radio Gelderland. De Graafschap moet proberen om in de eredivisie te blijven. Na de 2-1 zege zaterdag uit tegen Sparta volstaat in de return op de Vijverberg een gelijkspel voor de Superboeren en mag er zelfs met 1-0 worden verloren.