Zeker 200 Scherpenzelers voeren actie tegen komst bedrijventerrein

door Ellen Kamphorst

De actie voorafgaand aan de raadsvergadering bestond uit de aankomst van enkele soldaten. Zij stelden voor de deur van het gemeentehuis: 'Wij hebben gevochten voor jullie vrijheid, we dachten nooit meer terug te hoeven komen. Maar nu maken we ons ernstig zorgen om de leefomgeving van Scherpenzeel.'

'Het verhaal valt weg'

Stichting Grebbelinie is één van de tegenstanders van de uitbreiding van het bedrijventerrein in Scherpenzeel. De Grebbelinie ligt naast het mogelijke bedrijventerrein, als het uitzicht verandert van een groene omgeving in een bedrijventerrein zijn de vrijwilligers bang dat hun verhaal wegvalt: 'wij ontvangen jaarlijks 1000 basischoolleerlingen, die wijzen we straks op een loods, in plaats van een grasveld als we willen uitleggen waar de vijand vandaag komt.'

Onlangs liet het college aan de gemeenteraad weten dat zij geen voorstander is van de bouw van een reusachtige loods. Er lag namelijk een plan om op het mogelijk toekomstige bedrijventerrein van 7,5 hectare, een loods van 5,5 hectare te bouwen. Zelfs als die plannen van tafel gaan, dan wil de opgerichte stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond dat er geen nieuw bedrijventerrein komt.

Ook zijn veel Scherpenzelers tegen de komst van het bedrijventerrein omdat het groene karakter van het dorp verdwijnt, anderen zijn bang dat ze volledig ingebouwd worden door loodsen in plaats van groen. Er zijn ook inwoners die hopen dat dit bedrijventerrein werkgelegenheid op gaat leveren.

Beslissing volgt

Na afloop van het toneelstukje begint de raadsvergadering. Twee bezorgde inwoners spreken opnieuw in, zij riepen raadsleden uit om zich uit te spreken, zodat inwoners weten of zij voor of tegen de uitbreiding zijn. De gemeenteraad neemt pas een beslissing als er een voorstel ligt en reageert in de vergadering dus niet op de insprekers. Een aantal Scherpenzeelse bedrijven is op dit moment bezig met het maken van plannen. Als die concreet zijn zullen ze in de raad worden gesproken.

Henk Brons is fractievoorzitter van de grootste partij Gemeentebelangen. Na afloop van de vergadering laat hij weten onder de indruk te zijn van het protest: 'maar wij staan voor alle Scherpenzelers, dus we willen eerst concrete plannen hebben voordat we kunnen reageren.' Gerard van Deelen van oppositiepartij SGP: 'natuurlijk staan we open voor de protesten van deze inwoners, die zullen wij straks zeker meewegen, maar wij vinden het ook heel belangrijk dat Scherpenzeel geen slaapdorp wordt. Lokale ondernemers moeten, als zij dat willen en de plannen het toelaten, hier kunnen blijven.'

Een volle raadzaal:

Een volle raadzaal. Foto: Omroep Gelderland