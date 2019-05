Orka Morgan voor de tweede keer bij de Raad van State

Mocht orka Morgan verhuisd worden naar het Spaanse eiland Tenerife? De Raad van State buigt zich deze woensdag over die vraag. De stichting Free Morgan uit Nijmegen gaat in beroep tegen het oordeel van de bestuursrechter in Utrecht, die vorig jaar bepaalde dat de verhuizing terecht was.

door Rob Haverkamp

De stichting, die vecht voor de vrijheid van Morgan, blijft erbij dat de orka onder valse voorwendselen is verhuisd van Dolfinarium Harderwijk naar Tenerife. De stichting wil dat het afgegeven certificaat voor die verhuizing nietig wordt verklaard. Morgan zou in het Spaanse Loro Parque alleen worden gebruikt voor onderzoek, maar is inmiddels bevallen van een dochter die de naam Ula heeft meegekregen.

Veel geld waard

Volgens de Free Morgan Foundation zou het vanaf het begin af aan de bedoeling zijn geweest om de orka deel te laten nemen in een fokprogramma. Fokken zou voor zeedierenpark Loro Parque op Tenerife extra economisch gewin zijn, omdat een nieuw geboren kalf miljoenen waard is.

De bestuursrechter oordeelde dat er niet voldoende bewijs was, dat het van meet af aan de bedoeling was om met Morgan te gaan fokken.

Tweede keer

De stichting laat het er niet bij zitten en komt tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich buigt over Morgan. In 2014 oordeelden de rechters dat het overbrengen van de orka naar Tenerife rechtmatig was.

Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee en naar het Dolfinarium gebracht om te herstellen. In 2011 verhuisde het dier met instemming van het kabinet naar Tenerife.

