Populaire steenuilen uit Winterswijk geringd

'Het is een vaste schare fans, die zie je elk jaar weer terugkomen', aldus Pascal Stroeken van Beleef de Lente. Tientallen liefhebbers kwamen op het ringen af. 'Je kijkt er maanden naar op de webcam en dan zie je ze ineens in levende lijve', vertel liefhebster Anjo Schouten. 'Die kleine donsjes. Het is echt heel leuk.' Marietta Schramm vult aan: 'Het is zo schattig om die kleine beestjes zo te zien. Die ogen die kijken je echt aan van, waar ben ik, heerlijk om te zien.' Bij het ringen krijgen de uilskuikens een aluminium ring met een uniek nummer. Hierdoor is de vogel ook na het uitvliegen terug te traceren naar de nestkast in Winterswijk.



Naast het ringen werd op het erf in Winterswijk een boek met de naam 'Erfbeesten' gepresenteerd. In het boekwerk staan 25 dieren die op een boerenerf kunnen leven. 'Ze zijn zo belangrijk voor de biodiversiteit in het buitengebied', vertelt Stroeken over de noodzaak van het boek. 'Sommige soorten vind je leuk, sommige soorten vinden de mensen minder leuk, maar het is allemaal een gemeenschap.”'Ronald van Harxen heeft een duidelijke favoriet: 'De steenuil staat met stip bovenaan, maar op de tweede plaats komen voor mij toch de meikevers.'