Zorgorganisaties samen voor nachtzorg Oost-Achterhoek

'Door samen te werken kan er efficiënter worden gewerkt en kan de klant ook in de toekomst op specialistische en acute zorg blijven rekenen', zo laat zorgorganisatie Sensire weten over de samenwerking die op 3 juni ingaat. 'Zo blijft nachtzorg bereikbaar voor de hele Oost-Achterhoek.' Omdat het oosten van de regio dunbevolkt is, is het volgens de organisaties lastig om zorg goed aan te kunnen bieden.



Spil in de nieuwe samenwerking is Medisch Service Centrum NAAST in Varsseveld. De drie zorgorganisaties zorgen dat meldingen daar bij een centrale afdeling terecht komen. Vanuit Varsseveld worden de oproepen vervolgens beoordeeld, waarna nachtverpleegkundigen van Nachtzorg in actie kunnen komen.