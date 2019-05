Michael P. dreigt met zelfmoord in zaak Anne Faber

Michael P., veroordeeld voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber, dreigt zichzelf van het leven te beroven als zijn straf gehandhaafd blijft. Dat zei hij dinsdag bij de behandeling van het hoger beroep in het gerechtshof in Arnhem. P. kreeg in juli vorig jaar 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Volgens zijn eigen berekening maakt de 29-jarige P. op zijn vroegst kans om buiten te komen als hij 67 is. Hij zegt er al over na te hebben gedacht hoe hij aan pillen komt om zelfmoord te plegen.

Mishandeld na arrestatie

P. zegt het vertrouwen in de rechtspraak te hebben verloren en denkt dat zijn straf al vaststaat. Zelf vindt hij 18 tot 20 jaar cel en tbs een passender straf. P. ging onder meer in hoger beroep tegen zijn veroordeling omdat hij door de politie zou zijn mishandeld na zijn arrestatie.

De vriend van Anne Faber vindt het 'extreem belastend en oninvoelbaar' dat Michael P., die Faber heeft verkracht en gedood, hoger beroep heeft aangetekend. Dat zei advocaat Súbas Diekstra namens Fabers vriend, die zo veel mogelijk anoniem wil blijven.

De man heeft tijdens het proces in hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem gebruikgemaakt van zijn spreekrecht. Bij de rechtbank, vorig jaar, deed hij dat nog niet. Omdat hij het niet kon opbrengen zelf het woord te voeren, liet hij zijn advocaat dit doen.

'Ondraaglijk'

Fabers vriend noemt het 'verbijsterend' dat P. zich beklaagt over de manier waarop de politie hem heeft behandeld, omdat P. iemand is die in staat is gebleken 'op onvoorstelbaar gruwelijke wijze in te grijpen in het leven van zijn lieve talentvolle Anne, iemand die meent te mogen beschikken over haar lichamelijke integriteit, toekomst en leven, iemand die meent te mogen beslissen over leven en dood.'

Hij noemt het verder 'ondraaglijk' dat de nabestaanden 'door een lopende rechtszaak een jaar extra in een psycho-emotionele gijzeling' worden gehouden, terwijl het bewijs voor de door P. gepleegde misdrijven volop is geleverd.

Fietstocht

Anne Faber verdween 29 september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden; ze was begraven in de buurt van Zeewolde. P. wees de plek aan. Hij was opgepakt omdat zijn dna op de gevonden jas van Faber zat.

Faber groeide op in Elst. Ze studeerde in Nijmegen en verhuisde daarna naar Utrecht. Haar uitvaart was in de Nijmeegse Stevenskerk.