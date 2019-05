Mañana Mañana wil dit jaar meer gas geven

'Veel mensen uit de buurt kochten een campingkaart en sliepen dan niet op de camping', aldus Johan Kampman van De Feestfabriek. 'We hebben daar een driedagenkaart bij gedaan.' Kampman vindt het moeilijk om te zeggen dat het festival daardoor veel groeit, maar merkt wel positieve feedback van de bezoekers. 'We merken dat het festival heel enthousiast ontvangen wordt. Door omwonenden, maar ook mensen van ver. We verwachten weer een geweldige editie.'



De identiteit van Mañana wil de organisatie vasthouden, maar er moet wel wat meer power in het festival gebracht worden. 'We proberen iets meer in het kasteel zelf te doen en daarbij iets meer dansbare muziek te laten horen', aldus de organisator. 'We proberen er iets meer een feestje van te maken. Iets minder relaxt en iets meer gas geven.' De Feestfabriek is inmiddels begonnen met de opbouw. De herkenbare letters staan er al, vanaf maandag wordt de rest van het terrein opgebouwd.



Mañana Mañana wordt gehouden van 12 tot en met 16 juni in Vorden. Het festival is in tegenstelling tot de Zwarte Cross, dat ook wordt georganiseerd door De Feestfabriek, nog niet uitverkocht.