Heerde zet financiële stappen, maar 'zuinig aan' blijft nodig

De grote tekorten die vorig jaar werden verwacht zijn door maatregelen en meevallers omgebogen tot een overschot. 'Zodoende hebben we over 2018 een positief resultaat behaald van ruim 1,8 miljoen euro', vertelt wethouder Wolbert Meijer. Desondanks blijft de financiële situatie de komende jaren voor Heerde krap. De aangekondigde bezuinigingen blijven daarom noodzakelijk.

door Maaike de Glee

Een betere beheersing, meer inzicht, tijdige maatregelen en een positief saldo zorgen ervoor dat het gemeentebestuur van Heerde tevreden is met hoe de gemeente er nu financieel voorstaat. Wethouder Meijer: 'We hebben stappen gezet. Ook in het sociaal domein lijken onze inspanningen zich uit te betalen en weten we veel beter waar we aan toe zijn.'

Nieuwe extra kosten

De ontwikkeling voor dit jaar en de komende jaren geeft echter nog steeds aanleiding voor zorg. Zo laten de Voorjaarsnota 2019 en Perspectiefnota 2020-2023 zien dat Heerde te maken krijgt met nieuwe, onvermijdbare kosten waarop weinig invloed bestaat. Het gaat dan om extra kosten van onder andere PlusOV, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst en werkvoorziener Lucrato. Dit leidt tot structurele meerkosten van ruim 5 ton.

Daarnaast zorgen ook nieuwe taken en beleid voor extra kosten. Voorbeelden hiervan zijn de Omgevingswet, de woonagenda en de hogere vergoeding voor raadsleden. Ook investeringen zoals de nieuwe verkeersregelinstallatie op de Brinklaan, twee nieuwe bruggen over het Apeldoorns Kanaal en een nieuw dak op het gebouw van middelbare school de Noordgouw zorgen voor extra kosten.

Bezuinigingen

Bezuinigen voor de komende jaren blijft daarom volgens het college hard nodig. Vorig jaar is er al een ombuigingspakket opgesteld. Hierover zijn in het begin van dit jaar inwoners en organisaties om hun mening gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat de beoogde bezuiniging op het Cultuurplein van 100.000 euro is gewijzigd en gesplitst. Daarnaast is de geplande bezuiniging van 5000 euro op subsidies voor vrijwilligersorganisaties teruggedraaid. De Voorjaarsnota en Perspectiefnota worden in juli door de raad behandeld.